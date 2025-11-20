Áll a bál az HBO sikersorozata körül: Már színésztársainak is elegük van Sydney Sweeney-ből

2019-es indulásával egyhamar az HBO mindenkori streamingplatformjainak egyik legnagyobb dobásává vált az Eufória című tinidráma. A zseniális operatőr, Rév Marcell által rögzített széria időközben olyan színészeket helyezett Hollywood legfelső polcára, mint Zendaya, a Netflixen érző szörnyeteggé változó Jacob Elordi vagy Sydney Sweeney. A sorozat hamarosan előáll a harmadik, befejező évadával is, azonban a rajongókat most aligha ez érdekli a legjobban, mivel az HBO háza táján nem kis perpatvar alakult ki az elmúlt hetekben. Belső információk szerint ugyanis a széria két vezető színésznője, a botrányhős Sweeney kisasszony, illetve Tom Holland jegyese, Zendaya között menthetetlenül megromlott a kapcsolat, aminek a hírét most egy félresikerült mulatozás erősíthette meg.
Nagyon úgy fest, hogy az Eufória történetének végére két táborra oszlott fel a széria szereplőgárdája: Sydney Sweeney és mindenki más. Utóbbiak élén pedig Zendaya állhat, akinek a legtöbb baja van a Variety gálán hatalmasat villantó színésznővel. Az internet népének jelentős hányadához hasonlóan, Pókember nemrégiben Budapesten bruncholó kedvesének sem nyerte el a tetszését Sweeney félresikerült farmerreklámja, illetve a jelenleg regnáló amerikai elnök, Donald Trump melletti nyílt kiállása.
Ez pedig úgy tűnik, mind elég is volt ahhoz, hogy a Dűne sztárjának vezetésével mindenki elforduljon Sydney Sweeney-től. Sőt, Zendaya már előre kijelentette, nem lesz hajlandó szőke színésztársa mellett állni majd az Eufória 3. évadának, jövő tavasszal megtartandó, vörös szőnyeges premierjén. Ha ez pedig nem lenne elég, a legnézettebb HBO Max-sorozatok egy másik képviselőjének, A Fehér Lótusznak a sztárja, Aimee Lou Wood is elég egyértelműen jelezte, mi a véleménye a rajongókat megosztó kolléganőjéről.
Noha a nézeteltérések valóságalapját még jó páran kétségbe vonják, az mégis aggodalomra adhat okot, hogy a forgatási zárómulatozáson senki sem vett részt a színészek közül, csakis Sydney Sweeney, aki jobb híján a stábtagokkal ünnepelte meg a munkálatok befejeztét és a sorozat lezárását.
Túlzás lenne azt állítani, hogy a 2025-ös esztendő kegyes lett volna a szőke szexbombához. Nem elég, hogy előbb egy szappan-, majd később egy farmerreklám eltávolíthatatlannak tűnő foltot hagyott Sydney Sweeney renoméján, a jegypénztáraktól sem jöttek vissza biztatóbb hírek. Bár idén több filmet is mozikba küldött a modern kori Marilyn Monroe, melyekben méghozzá nem is játszott rosszul, mégse volt kíváncsi rájuk senki sem. Legutóbbi, Christy című életrajzi alkotása pedig egyenesen történelmi bukásként marad majd fenn az utókor számára.
