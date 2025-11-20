Áll a bál az HBO sikersorozata körül: Már színésztársainak is elegük van Sydney Sweeney-ből

2019-es indulásával egyhamar az HBO mindenkori streamingplatformjainak egyik legnagyobb dobásává vált az Eufória című tinidráma. A zseniális operatőr, Rév Marcell által rögzített széria időközben olyan színészeket helyezett Hollywood legfelső polcára, mint Zendaya, a Netflixen érző szörnyeteggé változó Jacob Elordi vagy Sydney Sweeney. A sorozat hamarosan előáll a harmadik, befejező évadával is, azonban a rajongókat most aligha ez érdekli a legjobban, mivel az HBO háza táján nem kis perpatvar alakult ki az elmúlt hetekben. Belső információk szerint ugyanis a széria két vezető színésznője, a botrányhős Sweeney kisasszony, illetve Tom Holland jegyese, Zendaya között menthetetlenül megromlott a kapcsolat, aminek a hírét most egy félresikerült mulatozás erősíthette meg.

Sydney Sweeney farmerreklámja kollégáinál is kiverte a biztosítékot, ez pedig rossz fényt vethet az Eufória közelgő, utolsó évadára (Fotó: Billy Bennight)

Sydney Sweeney és mindenki más

Nagyon úgy fest, hogy az Eufória történetének végére két táborra oszlott fel a széria szereplőgárdája: Sydney Sweeney és mindenki más. Utóbbiak élén pedig Zendaya állhat, akinek a legtöbb baja van a Variety gálán hatalmasat villantó színésznővel. Az internet népének jelentős hányadához hasonlóan, Pókember nemrégiben Budapesten bruncholó kedvesének sem nyerte el a tetszését Sweeney félresikerült farmerreklámja, illetve a jelenleg regnáló amerikai elnök, Donald Trump melletti nyílt kiállása.

Az Eufória szereplői 2019-ben még boldogan pózoltak együtt a fotósoknak (Fotó: Mike T)

Ez pedig úgy tűnik, mind elég is volt ahhoz, hogy a Dűne sztárjának vezetésével mindenki elforduljon Sydney Sweeney-től. Sőt, Zendaya már előre kijelentette, nem lesz hajlandó szőke színésztársa mellett állni majd az Eufória 3. évadának, jövő tavasszal megtartandó, vörös szőnyeges premierjén. Ha ez pedig nem lenne elég, a legnézettebb HBO Max-sorozatok egy másik képviselőjének, A Fehér Lótusznak a sztárja, Aimee Lou Wood is elég egyértelműen jelezte, mi a véleménye a rajongókat megosztó kolléganőjéről.

🚨Sydney Sweeney at the #Euphoria season 3 wrap party. pic.twitter.com/MlfWFMK5sF — euphoria season 3 news (@euphoriacentral) November 15, 2025

Noha a nézeteltérések valóságalapját még jó páran kétségbe vonják, az mégis aggodalomra adhat okot, hogy a forgatási zárómulatozáson senki sem vett részt a színészek közül, csakis Sydney Sweeney, aki jobb híján a stábtagokkal ünnepelte meg a munkálatok befejeztét és a sorozat lezárását.