Egy iskola közelébe költöztették a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját, megtörték a csendet a helyiek

A Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja, Christian Brueckner egy lakásba költözött, csupán pár méterre szülővárosának egyik általános iskolájától.

Új otthont kapott a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja / Fotó: AFP

Rettegnek a helyiek az elítélt férfi miatt

A németországi Braunschweig lakói azt állítják, hogy rettegnek Brueckner érkezése óta. A 49 éves elítélt pedofil most összesen három általános iskola és három óvoda közelében él, beleértve azt az intézményt is, amely mindössze pár méterre található a kétszobás lakásától.

Meglepődve láttuk, hogy két civil ruhás rendőr mindig a ház előtt várakozik. Aztán valaki látta, hogy elhagyja a házat, és azonnal felismerte

- árulta el az egyik helyi lakos.

Itt Braunschweigben mindenki ismeri. Ismerek olyan szomszédokat, akik már nem küldik a gyerekeiket a boltba. Mindannyian félünk. Három bölcsőde és három általános iskola van a közelben. Miért engedik, hogy egy ilyen ember itt telepedjen le?

Brueckner második emeleti lakása egy régebbi épületben állítólag egy régi ismerős tulajdonában van. A rendőrség állandó jelenlétet tart fenn az ingatlan körül, két tiszttel, akik éjjel-nappal egy járműben állomásoznak.

Legutóbbi börtönbüntetése előtt Brueckner egy bódét üzemeltetett ugyanazon a környéken. Ennek ellenére a tavaly szeptemberi szabadulása óta, amikor lejárt a 2005-ös, egy 72 éves nő elleni megerőszakolásért kiszabott büntetése, a rendőrség folyamatos megfigyelésére szorult.

Brueckner nehezen tudott beilleszkedni Észak-Németország különböző közösségeibe, a helyiek pedig ismételten követelték az eltávolítását.

Még mindig lezáratlan Madeleine McCann ügye

Tavalyi szabadulása után néhány nappal arról számoltak be, hogy egy mobiltelefon-üzletben azt állította Brueckner a személyzetnek, hogy bizonyítékokkal rendelkezik az évszázad botrányának megoldására, ami nyilvánvalóan Madeleine McCann eltűnésére utal.

A hároméves Madeleine 2007 májusában tűnt el, miközben családjával nyaralt a portugáliai Praia da Luzban. 2020-ban a német hatóságok Bruecknert azonosították az eltűnés és a feltételezett gyilkosság fő gyanúsítottjaként.