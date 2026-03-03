Egy iskola közelébe költöztették a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját, megtörték a csendet a helyiek

A Madeleine McCann ügy fő gyanúsítottja, Christian Brueckner egy lakásba költözött, csupán pár méterre szülővárosának egyik általános iskolájától.
A németországi Braunschweig lakói azt állítják, hogy rettegnek Brueckner érkezése óta. A 49 éves elítélt pedofil most összesen három általános iskola és három óvoda közelében él, beleértve azt az intézményt is, amely mindössze pár méterre található a kétszobás lakásától.
Meglepődve láttuk, hogy két civil ruhás rendőr mindig a ház előtt várakozik. Aztán valaki látta, hogy elhagyja a házat, és azonnal felismerte
- árulta el az egyik helyi lakos.
Itt Braunschweigben mindenki ismeri. Ismerek olyan szomszédokat, akik már nem küldik a gyerekeiket a boltba. Mindannyian félünk. Három bölcsőde és három általános iskola van a közelben. Miért engedik, hogy egy ilyen ember itt telepedjen le?
Brueckner második emeleti lakása egy régebbi épületben állítólag egy régi ismerős tulajdonában van. A rendőrség állandó jelenlétet tart fenn az ingatlan körül, két tiszttel, akik éjjel-nappal egy járműben állomásoznak.
Legutóbbi börtönbüntetése előtt Brueckner egy bódét üzemeltetett ugyanazon a környéken. Ennek ellenére a tavaly szeptemberi szabadulása óta, amikor lejárt a 2005-ös, egy 72 éves nő elleni megerőszakolásért kiszabott büntetése, a rendőrség folyamatos megfigyelésére szorult.
Brueckner nehezen tudott beilleszkedni Észak-Németország különböző közösségeibe, a helyiek pedig ismételten követelték az eltávolítását.
Tavalyi szabadulása után néhány nappal arról számoltak be, hogy egy mobiltelefon-üzletben azt állította Brueckner a személyzetnek, hogy bizonyítékokkal rendelkezik az évszázad botrányának megoldására, ami nyilvánvalóan Madeleine McCann eltűnésére utal.
A hároméves Madeleine 2007 májusában tűnt el, miközben családjával nyaralt a portugáliai Praia da Luzban. 2020-ban a német hatóságok Bruecknert azonosították az eltűnés és a feltételezett gyilkosság fő gyanúsítottjaként.
A nyomozók továbbra is azt állítják, hogy fizikai bizonyítékokkal rendelkeznek, amelyek arra utalnak, hogy Madeleine meghalt, bár nem találtak olyan törvényszéki bizonyítékot, amely közvetlenül Bruecknert kötné az esethez, így az ügy továbbra is megoldatlan - írta az Express.
