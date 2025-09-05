"Gyerekek is vannak itt" – Balhé Az ördög Pradát visel 2 forgatásán: Anne Hathaway mindenkinek nekiment!

Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 20:45
A 42 éves színésznő egy New York-i parkban osztott ki pár lesifotóst, aki követték őket a legendás vígjáték forgatásán. Anne Hathaway azonban nem maga miatt aggódott, sokkal inkább a stáb legfiatalabb tagjait féltette.
Gőzerővel haladnak 2026 legjobban várt vígjátékának forgatási munkálatai. Az ördög Prádát visel sztárszereposztása már ismert, a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep mellett Emily Blunt, Stanley Tucci és Anne Hathaway is visszatérnek a folytatásban. A filmet számos külső New York-i helyszínen forgatják jelenleg is, amit a stáb és a három színésznő is meglepően lazán kezel. A minap azonban néhány lesifotós túllőtt a célon és az Andy-t alakító Hathaway bizony kiosztotta őket rendesen. 

Anne Hathaway
Anne Hathaway férje szerencsés ember: a színésznő még mindig tökéletes szépség (Fotó: TheImageDirect.com)

Anne Hathaway kiakadt

Tegnap egy New York-i parkban forgatott a stáb, ahol Anna Hathaway vett fel jeleneteket a filmhez. A gyönyörű színésznő a rajongókat kedvesen köszöntötte, mint eddig bármelyik külső helyszínen, ahol százak várják, hogy láthassanak pár pillanatot a készülő folytatásból. Néhány paparazzi azonban túl közel merészkedett a stábhoz és a színészekhez, akik között számos gyerekszereplő is volt. Hathaway ezt már nem hagyta szó nélkül, úgy tűnt, azzal nincs gondja, ha a felnőtt művészeket fotózzák, de a kicsik miatt kiakadt a sztár. 

Srácok, nektek lazítanotok kell. Ma gyerekek vannak a forgatáson. Mindenki tudja, hogy gyerekek is vannak a forgatáson? Szóval mindenki pihenni fog, és nagyon szép napunk lesz, mert gyerekek is vannak itt. Köszönjük!

zárta rövidre a színésznő. 

Forog Az ördög Prádát visel 2

Július óta, vagyis több, mint 2 hónapja készül a 2006-os nagysikerű film folytatása, amiben visszatér Meryl Streep ördögi Miranda Presley-je, aki éles stílusa és foghegyről érkező fricskái lassan 20 éve a popkultúra részei. A stábhoz olyan sztárok is csatlakoztak, mint Justin Theroux, Lucy Liu és az Oscar-díjas Kenneth Branagh, aki Miranda új férjét fogja alakítani a filmben.  

Anne Hathaway, Meryl Streep and Stanley Tucci film "The Devil Wears Prada 2" in New York City
A Meryl Streep filmek tovább bővülnek: az ikon visszatér Miranda szerepében (Fotó: TheImageDirect.com)

Mikor jön a mozikba Az ördög Pradát visel 2?

A film tervek szerint 2026. május 1-én érkezik a hazai mozikba. Aki súlyos Práda-függségben szenvednek, azoknak érdemes ellátogatni a Disney+ -ra, ugyanis az első rész megtalálható a kínálatukban.

 

 

