Princess Szabina megszólalt a kizárásról: „Piró megígérte, hogy bosszút áll értem, és kicsinálja Mirellát”

Úgy tűnik a Séfek Séfe 7. évada több szempontból is más, mint az eddigiek, hiszen nemcsak Wolf András helyét vette át Tischler Petra, de most először egy kizárásra is sor került. Dancsi Szabina, a zöld csapat versenyzője, akit a legtöbben talán A Nagy Ő 2026-os évadában ismerhettek meg Princess Szabinaként, annyira összeveszett az egyik versenytársával, Orosz Mirellával, hogy végül megütötte őt, így kizárták. Az igencsak megosztó TikTok sztár most a Borsnak szólalt meg először az üggyel kapcsolatban.
A Séfek Séfe Szabinája persze maga is elismeri, hogy részben hibás a történtekért, hiszen azt a bizonyos ütést mégiscsak ő vitte be, de abban is teljesen biztos, hogy Mirella sem kevésbé okolható.
Már amikor Mirella első nap meglátott engem, akkor éreztem a szemében a féltékenységet, és teljesen ki volt akadva, hogy ott vagyok én a különleges lényemmel, mert ő azt hitte, hogy majd ő lesz a középpontban. Eddig is folyton beszólogatott, majd itt kihasználta az alkalmat, hogy mellettem állt a főzésnél, és még jobban piszkált, meg verbálisan bántalmazott. Ráadásul a verbális bántalmazás sokszor mélyebb nyomot hagy, mint egy fizikai ütés
– kezdte Szabina dühösen.
„Szerettem volna bizonyítani a többieknek, és megszerezni a nap séfe kitűzőt, mert akkor végre bekussolt volna mindenki, aki nem hitt bennem. De az, hogy Miri folyton piszkált, nem a saját dolgával foglalkozott, teljesen kiakasztott" – folytatta.
A Séfek Séfe 2026-os évadának sztárja ma már úgy gondolja, hogy Miri direkt tett meg mindent annak érdekében, hogy őt eltüntesse a versenyből.
Próbáltam magamat megvédeni, és igen, elhangzottak olyanok, amiket soha nem mondanék senkinek, de ezt ő hozta ki belőlem, mert ő kezdte az egészet. Bár nem tudom, utólag elképzelhetőnek tartom, hogy megjátszotta, hogy kicsináljon, mert nyilvánvalóan tudta, hogy egy princessnek a becsület a legfontosabb, és tolvajnak nevezett. De sajnálom, hogy megütöttem, mert így elérte a célját, én kiestem, és ő maradhatott
– fejtegette Szabina.
Úgy tűnik, hogy Vomberg Frigyes csapatának szintén nagy hangú versenyzője, Oláh János Gellértné Piró nagyon megsajnálta Szabinát, és kijelentette, bosszút áll.
Piró megígérte, hogy bosszút áll értem, és kicsinálja Mirellát, úgy, ahogy ő is kicsinált engem. Úgyhogy hajrá Piró!
– árulta el.
„Bár ő nem az én csapatomban volt, és inkább nekik szurkolok, de rajtuk kívül persze Pirónak is, mert nagyon jól esik, hogy külön megkeresett és elmondta, hogy sajnálja, hogy így alakult” – tette még hozzá.
