Princess Szabina megszólalt a kizárásról: „Piró megígérte, hogy bosszút áll értem, és kicsinálja Mirellát”

Úgy tűnik a Séfek Séfe 7. évada több szempontból is más, mint az eddigiek, hiszen nemcsak Wolf András helyét vette át Tischler Petra, de most először egy kizárásra is sor került. Dancsi Szabina, a zöld csapat versenyzője, akit a legtöbben talán A Nagy Ő 2026-os évadában ismerhettek meg Princess Szabinaként, annyira összeveszett az egyik versenytársával, Orosz Mirellával, hogy végül megütötte őt, így kizárták. Az igencsak megosztó TikTok sztár most a Borsnak szólalt meg először az üggyel kapcsolatban.

A Séfek Séfe Princess Szabináját tegnap zárták ki a műsorból (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Szabinája persze maga is elismeri, hogy részben hibás a történtekért, hiszen azt a bizonyos ütést mégiscsak ő vitte be, de abban is teljesen biztos, hogy Mirella sem kevésbé okolható.

Már amikor Mirella első nap meglátott engem, akkor éreztem a szemében a féltékenységet, és teljesen ki volt akadva, hogy ott vagyok én a különleges lényemmel, mert ő azt hitte, hogy majd ő lesz a középpontban. Eddig is folyton beszólogatott, majd itt kihasználta az alkalmat, hogy mellettem állt a főzésnél, és még jobban piszkált, meg verbálisan bántalmazott. Ráadásul a verbális bántalmazás sokszor mélyebb nyomot hagy, mint egy fizikai ütés

– kezdte Szabina dühösen.

„Szerettem volna bizonyítani a többieknek, és megszerezni a nap séfe kitűzőt, mert akkor végre bekussolt volna mindenki, aki nem hitt bennem. De az, hogy Miri folyton piszkált, nem a saját dolgával foglalkozott, teljesen kiakasztott" – folytatta.

A Séfek Séfe kizárással büntette Dancsi Szabinát, amiért megütötte az egyik ellenfelét (Fotó: TV2)

Princess Szabina kizárása szándékos volt?

A Séfek Séfe 2026-os évadának sztárja ma már úgy gondolja, hogy Miri direkt tett meg mindent annak érdekében, hogy őt eltüntesse a versenyből.

Próbáltam magamat megvédeni, és igen, elhangzottak olyanok, amiket soha nem mondanék senkinek, de ezt ő hozta ki belőlem, mert ő kezdte az egészet. Bár nem tudom, utólag elképzelhetőnek tartom, hogy megjátszotta, hogy kicsináljon, mert nyilvánvalóan tudta, hogy egy princessnek a becsület a legfontosabb, és tolvajnak nevezett. De sajnálom, hogy megütöttem, mert így elérte a célját, én kiestem, és ő maradhatott

– fejtegette Szabina.