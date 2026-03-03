Hatalmas összeget kapott a sütiárverésből a beteg Noel

Judit nem „csak” süt; ő egy egész közösséget mozgat meg. Legutóbbi sütiárverése minden képzeletet felülmúlt: az árverésre bocsátott édességekért összesen 517 ezer forintot adtak az adakozók, hogy a kis Noel esélyt kapjon a gyógyulásra.
Vannak emberek, akik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Molnárné Gacsó Judit pontosan ilyen. Miután letette a fényképezőgépet és nyugdíjba vonult, a szíve nem hagyta nyugodni. Számára a gyermekek segítése nem hobbi, hanem elemi szükséglet. Legutóbb a geleji kis Noel sorsa érintette meg, aki agyi bénulással született, és akinek a családja a drága solymári kezelésekért küzd. Judit azonnal tudta: Noelnek is szüksége van a „süti-varázslatra”.
Noelnek rendezte a süti árverést, és az eredmények minden várakozást felülmúltak.
Nagyon sokan érdeklődtek, és rengetegen licitáltak
– mesélte Judit meghatottan. A licit során a sok-sok gonddal készített sütemények, és az adományok összesen 517 ezer forintot hoztak a konyhára. Ez az összeg önmagában is hatalmas, de az emberek jósága itt nem állt meg: a liciteken felül további pénzfelajánlások és tárgyi adományok is érkeztek a családnak.
Nekem ez nagyon jó érzés. Ha mással nem is, de azzal, hogy megmozgatom az embereket, tudok segíteni
– vallja szerényen. Judit ráérzett arra, hogy az emberek szeretnek adni, ha látják a tiszta szándékot. A sütiárverés pedig pont ilyen: egy szelet házias íz mögött ott van a gondosság és a tudat, hogy minden forint jó helyre kerül.
A családnak már át is utaltam az összeget
– mondta Judit, aki tudja, hogy Noel fejlesztései nem várhatnak, így nagyon boldog. Bár a szervezés rengeteg energiát felemésztett, a mezőkeresztesi asszony már a jövőbe tekint.
Nincs leállás, jön a következő!
– jelentette ki határozottan. Judit, aki korábban csak megörökítette a mosolyokat, most újra előcsalja azokat a beteg gyerekek és családjaik arcára. Mert számára nincs nagyobb boldogság, mint látni, hogy a közösség erejének és a szeretetnek valóban haszna van.
