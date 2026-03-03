Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Forrnak az indulatok: L.L. Junior olyat üzent a fiatal táncosnőnek, hogy beleremegett az Instagram!

LL Junior
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 07:00
szerelemkorkülönbség
Mindenki a magyar rapcsászár legújabb posztjáról beszél, ami alaposan felkavarta az állóvizet. Nem meglepő, hogy L.L. Junior ismét levette a lábáról választottját.

A magyar zenei élet fenegyereke "Mr. Raggamoffi" azaz L.L. Junior ismét bebizonyította, hogy a szívügyekben nem ismer tréfát. Választottja a gyönyörű és tehetséges táncosnő, Frey Tímea, aki nemcsak a parketten, hanem a rapper mindennapjaiban is dominikai forróságot teremtett. A pár kapcsolata eddig is tartogatott viharos fordulatokat és nagy gesztusokat, ám a legutóbbi közösségi médiás üzenetváltásuk minden eddigit felülmúlt.

L.L. Junior és Frey Timi
L.L. Junior Frey Timi mellett fiatalodik (Fotó: Frey Timi Instagram)

L.L. Junior fiatalodni akar

A rapper egy érzelemdús bejegyzésben öntötte ki a szívét követőinek, amelyben világossá tette: Timi az a nő, aki mellett megáll az idő. 

Ne gondolj arra, hogy kivel kellene megöregedned. Gondolj arra, hogy kivel tudsz megfiatalodni

– írta a posztban Junior. 

Timi ezután egy hatalmas csokor virágról és meghitt pillanatokról készült fotókat is mellékelt. A rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót, látva a rengeteg romantikus kontaktot és azt a vibrálást, ami a páros között tagadhatatlanul jelen van. Úgy tűnik, a dominikai álomutazásuk után a kapcsolatuk szintet lépett, és az énekes végre megtalálta azt az energiát, ami újra tűzbe hozza a mindennapjait.

L.L. Junior és Frey Timi
Frey Timi viccesen visszaszólt szerelmének (Fotó: Frey Timi Instagram)

Pimasz visszaszólás Frey Timitől

Azonban a válasz sem váratott magára sokáig! A fiatal táncosnő, Frey Tímea, aki híres karakán stílusáról, egyetlen mondattal tette helyre kedvesét: 

Nem mintha az téged fenyegetne, Baby!

Ez a pimasz, mégis szerelmes oda-vissza játék jól mutatja, hogy náluk a humor és a szenvedély kéz a kézben jár. Junior láthatóan élvezi a 24 évnyi korkülönbségből fakadó dinamikát, és nem zavarja, ha szerelme néha kicsit ugratja a kora miatt. 

A virágok és a nyilvános vallomások pedig mind azt bizonyítják, hogy L.L. Junior készen áll a közös életre, még akkor is ha az útjuk néha rögös volt.

 

