Forrnak az indulatok: L.L. Junior olyat üzent a fiatal táncosnőnek, hogy beleremegett az Instagram!

A magyar zenei élet fenegyereke "Mr. Raggamoffi" azaz L.L. Junior ismét bebizonyította, hogy a szívügyekben nem ismer tréfát. Választottja a gyönyörű és tehetséges táncosnő, Frey Tímea, aki nemcsak a parketten, hanem a rapper mindennapjaiban is dominikai forróságot teremtett. A pár kapcsolata eddig is tartogatott viharos fordulatokat és nagy gesztusokat, ám a legutóbbi közösségi médiás üzenetváltásuk minden eddigit felülmúlt.
A rapper egy érzelemdús bejegyzésben öntötte ki a szívét követőinek, amelyben világossá tette: Timi az a nő, aki mellett megáll az idő.
Ne gondolj arra, hogy kivel kellene megöregedned. Gondolj arra, hogy kivel tudsz megfiatalodni
– írta a posztban Junior.
Timi ezután egy hatalmas csokor virágról és meghitt pillanatokról készült fotókat is mellékelt. A rajongók azonnal ellepték a kommentszekciót, látva a rengeteg romantikus kontaktot és azt a vibrálást, ami a páros között tagadhatatlanul jelen van. Úgy tűnik, a dominikai álomutazásuk után a kapcsolatuk szintet lépett, és az énekes végre megtalálta azt az energiát, ami újra tűzbe hozza a mindennapjait.
Azonban a válasz sem váratott magára sokáig! A fiatal táncosnő, Frey Tímea, aki híres karakán stílusáról, egyetlen mondattal tette helyre kedvesét:
Nem mintha az téged fenyegetne, Baby!
Ez a pimasz, mégis szerelmes oda-vissza játék jól mutatja, hogy náluk a humor és a szenvedély kéz a kézben jár. Junior láthatóan élvezi a 24 évnyi korkülönbségből fakadó dinamikát, és nem zavarja, ha szerelme néha kicsit ugratja a kora miatt.
A virágok és a nyilvános vallomások pedig mind azt bizonyítják, hogy L.L. Junior készen áll a közös életre, még akkor is ha az útjuk néha rögös volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.