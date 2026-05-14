Majdnem csúnya lett a vége, itthon kell kiütni a szerb kéziseket

Komoly hátrányból felállva szerencsére "csak" szoros vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki selejtező első meccsén. A Szerbia-Magyarország találkozó 31-29-es hazai sikerrel végződött, úgy, hogy a szerbek nem sokkal a vége előtt héttel is vezettek. A vasárnapi, veszprémi visszavágón dől el, ki jut a világbajnokságra, ahonnan az olimpiára is lehet kvalifikálni.
Bánhidi Bence szerint a szünet után javultak sokat a mieink.
A második félidőben már pontosabbak voltunk, ennek köszönhetően életben vagyunk. Még van bennünk, Veszprémben megcsináljuk vasárnap
- nyilatkozta optimistán a Szeged játékosa.
Chema Rodriguez szövetségi kapitány annak örülhetett, hogy csapata az utolsó tíz percet 6-1-re nyerte meg. Ez mentette meg a csapatunk esélyét.
Nem tudtunk nyerni, de a visszavágóra maradt esélyünk. Ez volt a terv, hogy otthon továbbjuthassunk. Persze nagyon nehéz lesz.
Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot januárban rendezik Németországban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.