Majdnem csúnya lett a vége, itthon kell kiütni a szerb kéziseket

Komoly hátrányból felállva szerencsére "csak" szoros vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki selejtező első meccsén. A Szerbia-Magyarország találkozó 31-29-es hazai sikerrel végződött, úgy, hogy a szerbek nem sokkal a vége előtt héttel is vezettek. A vasárnapi, veszprémi visszavágón dől el, ki jut a világbajnokságra, ahonnan az olimpiára is lehet kvalifikálni.

A hazaiak a szünetben hattal vezettek, majd 31-29-re nyerték meg a Szerbia-Magyarország meccset Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Bánhidi Bence szerint a szünet után javultak sokat a mieink.

A második félidőben már pontosabbak voltunk, ennek köszönhetően életben vagyunk. Még van bennünk, Veszprémben megcsináljuk vasárnap

- nyilatkozta optimistán a Szeged játékosa.

Szerbia-Magyarország: fontos volt az utolsó 10 perc

Chema Rodriguez szövetségi kapitány annak örülhetett, hogy csapata az utolsó tíz percet 6-1-re nyerte meg. Ez mentette meg a csapatunk esélyét.

Nem tudtunk nyerni, de a visszavágóra maradt esélyünk. Ez volt a terv, hogy otthon továbbjuthassunk. Persze nagyon nehéz lesz.

Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot januárban rendezik Németországban.