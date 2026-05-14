Majdnem csúnya lett a vége, itthon kell kiütni a szerb kéziseket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 20:06
A veszprémi visszavágón dől el, ki jut a kézilabda-világbajnokságra. A Szerbia-Magyarország meccsen két góllal kaptunk ki.

Komoly hátrányból felállva szerencsére "csak" szoros vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki selejtező első meccsén. A Szerbia-Magyarország találkozó 31-29-es hazai sikerrel végződött, úgy, hogy a szerbek nem sokkal a vége előtt héttel is vezettek. A vasárnapi, veszprémi visszavágón dől el, ki jut a világbajnokságra, ahonnan az olimpiára is lehet kvalifikálni.

A hazaiak a szünetben hattal vezettek, majd 31-29-re nyerték meg a Szerbia-Magyarország meccset Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Bánhidi Bence szerint a szünet után javultak sokat a mieink. 

A második félidőben már pontosabbak voltunk, ennek köszönhetően életben vagyunk. Még van bennünk, Veszprémben megcsináljuk vasárnap

- nyilatkozta optimistán a Szeged játékosa.

 

Szerbia-Magyarország: fontos volt az utolsó 10 perc

Chema Rodriguez szövetségi kapitány annak örülhetett, hogy csapata az utolsó tíz percet 6-1-re nyerte meg. Ez mentette meg a csapatunk esélyét.

Nem tudtunk nyerni, de a visszavágóra maradt esélyünk. Ez volt a terv, hogy otthon továbbjuthassunk. Persze nagyon nehéz lesz.

Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot januárban rendezik Németországban. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
