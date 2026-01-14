Az utolsó percekig reménykedtünk, nem utazhat a magyar válogatott legjobbja az Eb-re

Hatalmas veszteség érte a magyar válogatottat. A Magyar Kézilabda-szövetség szerdán a honlapján közölte, hogy a magyar Eb-keretnek a térdsérüléssel bajlódó csapatkapitány, Bánhidi Bence nem lesz tagja. A Szeged beállója még az őszi szezon folyamán, a kerethirdetés előtt sérült meg, és az utolsó pillanatig kérdés volt a részvétele. A klasszis sajnos nem épült fel időben, ezért nem tart Chema Rodríguez csapatával a dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstornára.

Bánhidi Bence nem lesz ott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bánhidi Bence hiába reménykedett

A 30 éves játékos térde november közepén sérült meg, azóta igyekezett felépülni. Decemberben még reménykedett, hogy a lengyelek elleni nyitómeccsre rendbe jön.

A január 2-án kezdődő felcsúti összetartást még a csapattal együtt kezdte meg, az edzéseken azonban gyógytornát végzett. A pénteki, Románia elleni felkészülési mérkőzésen Győrben csapatkapitányként vezette ki a válogatottat, pályára viszont nem lépett – írja az Origo. Bánhidi hiányában Rosta Miklósra hárulhat nagyobb szerep a beálló poszton.

10 éves sorozat szakad meg

2016-ban, mindössze 20 évesen Montenegró ellen mutatkozott be a kontinenstornán, és azóta az összes világversenyen tagja volt a magyar válogatottnak, egészen ezidáig. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Bánhidit nevezték a tornára, a szakmai stábnak az Eb későbbi szakaszában elméletben lehetősége van arra, hogy becserélje a keretbe a beállót.