Az utolsó percekig reménykedtünk, nem utazhat a magyar válogatott legjobbja az Eb-re

Bánhidi Bence
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 13:55
kézilabda európa-bajnokságmagyar válogatott
A magyar válogatott pénteken, Lengyelország ellen kezdi a férfi kézilabda Európa-bajnokság küzdelmeit. Azonban térdsérülés miatt Bánhidi Bence, a Szeged beállója biztosan nem utazik a csapattal.

Hatalmas veszteség érte a magyar válogatottat. A Magyar Kézilabda-szövetség szerdán a honlapján közölte, hogy a magyar Eb-keretnek a térdsérüléssel bajlódó csapatkapitány, Bánhidi Bence nem lesz tagja. A Szeged beállója még az őszi szezon folyamán, a kerethirdetés előtt sérült meg, és az utolsó pillanatig kérdés volt a részvétele. A klasszis sajnos nem épült fel időben, ezért nem tart Chema Rodríguez csapatával a dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstornára. 

Bánhidi Bence nem lesz ott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon
Bánhidi Bence nem lesz ott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bánhidi Bence hiába reménykedett

A 30 éves játékos térde november közepén sérült meg, azóta igyekezett felépülni. Decemberben még reménykedett, hogy a lengyelek elleni nyitómeccsre rendbe jön.

A január 2-án kezdődő felcsúti összetartást még a csapattal együtt kezdte meg, az edzéseken azonban gyógytornát végzett. A pénteki, Románia elleni felkészülési mérkőzésen Győrben csapatkapitányként vezette ki a válogatottat, pályára viszont nem lépett – írja az Origo. Bánhidi hiányában Rosta Miklósra hárulhat nagyobb szerep a beálló poszton.

10 éves sorozat szakad meg

2016-ban, mindössze 20 évesen Montenegró ellen mutatkozott be a kontinenstornán, és azóta az összes világversenyen tagja volt a magyar válogatottnak, egészen ezidáig. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Bánhidit nevezték a tornára, a szakmai stábnak az Eb későbbi szakaszában elméletben lehetősége van arra, hogy becserélje a keretbe a beállót.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
