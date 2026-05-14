Első gyermekét várja Palvin Barbi, nem akármilyen képpel jelentette be a nagy hírt

Palvin Barbi egy igazi világsztár, aki az utóbbi években teljesen meghódította a divatszakmát, ahol már szinte mindent sikerült elérnie modellként. Hatalmas kampányokban szerepel, ismert tervezőkkel dolgozik együtt, vagyis elképesztően sikeres – de most nem egy szakmai siker miatt van hatalmas mosoly az arcán.
Palvin Barbara a közösségi oldalán jelentette be, hogy első gyermekét várja.
A férjével, Dylan Sprouse-szal jelentették be a nagy hírt pár különleges fotó kíséretében: az elsőn mosolyogva néznek egymásra elegáns ruhában, miközben Palvin Barbi terhespocakját fogják; a másodikon egy ultrahangkép van, amin azt látni, hogy a pici már az anyaméhben is nagyon menő, hiszen "ördögvillát" mutat a kis kezecskéjével; a harmadikon pedig a sztárpár mutatja az "ördögvillát".
Özönlöttek a nagy bejelentéshez a gratulációk, sokan várták már, hogy Palvin Barbaráék gólyahírt közöljenek, és most végre eljött a nagy pillanat – íme a bejelentő poszt:
Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2016/2017 magasságában találkoztak először, majd 2018 nyarán kezdtek el randizgatni. 2023-ban Magyarországon volt az esküvőjük, és azóta is boldog házasságban élnek – a mostani bejelentés alapján pedig hamarosan pedig megszületik az első közös gyermekük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.