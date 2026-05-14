Első gyermekét várja Palvin Barbi, nem akármilyen képpel jelentette be a nagy hírt

Palvin Barbi egy igazi világsztár, aki az utóbbi években teljesen meghódította a divatszakmát, ahol már szinte mindent sikerült elérnie modellként. Hatalmas kampányokban szerepel, ismert tervezőkkel dolgozik együtt, vagyis elképesztően sikeres – de most nem egy szakmai siker miatt van hatalmas mosoly az arcán.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse Fotó: AFP

Palvin Barbara a közösségi oldalán jelentette be, hogy első gyermekét várja.

A férjével, Dylan Sprouse-szal jelentették be a nagy hírt pár különleges fotó kíséretében: az elsőn mosolyogva néznek egymásra elegáns ruhában, miközben Palvin Barbi terhespocakját fogják; a másodikon egy ultrahangkép van, amin azt látni, hogy a pici már az anyaméhben is nagyon menő, hiszen "ördögvillát" mutat a kis kezecskéjével; a harmadikon pedig a sztárpár mutatja az "ördögvillát".

Özönlöttek a nagy bejelentéshez a gratulációk, sokan várták már, hogy Palvin Barbaráék gólyahírt közöljenek, és most végre eljött a nagy pillanat – íme a bejelentő poszt:

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2016/2017 magasságában találkoztak először, majd 2018 nyarán kezdtek el randizgatni. 2023-ban Magyarországon volt az esküvőjük, és azóta is boldog házasságban élnek – a mostani bejelentés alapján pedig hamarosan pedig megszületik az első közös gyermekük.