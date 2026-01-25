"Így nem lehet meccset nyerni" - kitálalt a magyarok kapitánya a kudarc után

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától a malmői középdöntő második mérkőzésén a kézilabda-Eb-n. Chema Rodríguez csapata az első félidőben még kétgólos előnyben volt, ám a második játékrészben a szlovén válogatott átvette az irányítást, és végül megfordította a találkozót. A magyar válogatott szövetségi kapitány a mérkőzés után egyértelműen megfogalmazta a kudarc okait.

Chema Rodríguez elmondta, miért veszített a magyar válogatott Szlovénia ellen Fotó: Hegedüs Róbert

Chema Rodríguez: sok könnyű gólt kapunk

Egy olyan csapattal játszottunk, amely szervezett védekezéssel dolgozik. Ha egy ilyen ellenféllel szemben az első félidőben is csak kétgólos előnyt tudunk kiharcolni, akkor sincs könnyű dolgunk. A lövéseink száma megvolt, a hatékonyság viszont hiányzott.

A magyar kapitány már a mérkőzés eleje óta preferálta a 7 támadó 6 védő játékot. Ez az első félidőben eredményes volt, azonban a fordulást követően túl sok könnyű gólt kapott a magyar válogatott.

A második félidőben nem lőttük be a lehetőségeinket, azért sem, mert az ellenfél kapusa feljavult. Sajnos túl sok könnyű gólt kapunk, és ennyi hibával, harmincöt kapott góllal nem lehet meccset nyerni.

Nehéz mérkőzés vár a magyar válogatottra a kézilabda-Eb-n

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata legközelebb kedden este (20:30, Tv: M4 Sport) a társházigazda Svédország ellen folytatja a malmöi középdöntőket. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A magyar csapatnak kevés esélye maradt a legjobb négy közé jutásra.