"Így nem lehet meccset nyerni" - kitálalt a magyarok kapitánya a kudarc után

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától a malmői középdöntő második mérkőzésén a kézilabda-Eb-n. Chema Rodríguez csapata az első félidőben még kétgólos előnyben volt, ám a második játékrészben a szlovén válogatott átvette az irányítást, és végül megfordította a találkozót. A magyar válogatott szövetségi kapitány a mérkőzés után egyértelműen megfogalmazta a kudarc okait.
Egy olyan csapattal játszottunk, amely szervezett védekezéssel dolgozik. Ha egy ilyen ellenféllel szemben az első félidőben is csak kétgólos előnyt tudunk kiharcolni, akkor sincs könnyű dolgunk. A lövéseink száma megvolt, a hatékonyság viszont hiányzott.
A magyar kapitány már a mérkőzés eleje óta preferálta a 7 támadó 6 védő játékot. Ez az első félidőben eredményes volt, azonban a fordulást követően túl sok könnyű gólt kapott a magyar válogatott.
A második félidőben nem lőttük be a lehetőségeinket, azért sem, mert az ellenfél kapusa feljavult. Sajnos túl sok könnyű gólt kapunk, és ennyi hibával, harmincöt kapott góllal nem lehet meccset nyerni.
Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata legközelebb kedden este (20:30, Tv: M4 Sport) a társházigazda Svédország ellen folytatja a malmöi középdöntőket. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A magyar csapatnak kevés esélye maradt a legjobb négy közé jutásra.
