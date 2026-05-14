Herceg Erika kitálalt Dallos Bogiról: „Nem mondanám azt, hogy ő visszafogottabb személyiség”

Elindult a Tv2 várva-várt tehetségkutatója, a Megasztár 2026 pedig idén is rengeteg meglepetéssel készült a nézőknek. Egyrészt a műsor történetében először két női műsorvezető lesz Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna személyében, másrészt új zsűritagok is érkeztek, hiszen Dallos Bogi és T. Danny is csatlakozott a csapathoz. Herceg Erika lapunknak elmesélte, hogy már az első forgatási napok nagyon jó hangulatban teltek és a zsűri pillanatok alatt összekovácsolódott.
Herceg Erika nemcsak énekesnőként, hanem ítészként is óriási tapasztalattal rendelkezik, így nem csoda, hogy idén is helyet kapott az egyik zsűriszékben. A Megasztár mesteri feladata kifejezetten közel áll a szívéhez, mint mondja, ilyenkor csak a munka van fókuszban nála.
Nálam nagyon szépen be van táblázva minden. Ilyenkor nem nehéz a szeretteim nélkül, mert az ezt megelőző időszakban voltam a szüleimnél, előtte pedig hosszabb időt töltöttem a párommal is. Ezek ciklikusan ismétlődő időszakok, amihez hozzá vagyok szokva, így érzem jól magam.
S hogy mi az elsődleges szempont az új tehetségek érkezésekor? Erika szerint erre nincs egyértelmű válasz. Ádám Attila például tavaly az ő versenyzője volt és rövid idő alatt is rengeteget csiszolt rajta.
Nagyon örültem, hogy tavaly is végigvihettem ezt a versenyt. Nincs konkrét elképzelésem, hogy kit keresünk idén, nálam az a legfontosabb, hogy legyen tehetséges, ragadjon meg és legyen benne valami különleges. Ezen kívül az alázat és a szorgalom elengedhetetlen szerintem. A nézők sokmindent nem látnak, de ez egy nagyon nehéz munkafolyamat, sok stresszel jár, főleg akkor, amikor belecsöppennek egy ilyen hatalmas nézettséggel rendelkező műsorba és hirtelen nagyon nagy figyelmet kapnak. Amikor új vagy ebben a világban és szakmában, akkor nagyon nehéz ezt feldolgozni.
Herceg Erika úgy véli, a mester nemcsak felkészítő és összetartó ember, aki a háttércsapatot is mozgatja, hanem gyakorlatilag egy barát és pszichológus is egyben, aki támaszt nyújt és előre viszi a tehetségeket.
Erika tavaly Tóth Gabival hozta a női energiákat a műsorba, most pedig Dallos Bogival készülnek ugyanerre. Kettejük kapcsolatáról az énekesnő elárulta: már most nagyon jóban vannak.
Nem mondanám azt, hogy ő visszafogottabb személyiség, csak ő más stílussal rendelkezik. Bogi egy határozott csaj, akinek van véleménye és aki nagyon jól beszél; ráadásul ugyanúgy nagy tévés tapasztalattal rendelkezik. Ismeri saját magát és pontosan tudja, hogy mit akar. Meg tud szólalni, bele tud állni dolgokba és ez nekem tetszik. Nagyon örülök, hogy van újra női zsűritag, nem is kell, hogy másképp legyen. El sem vállaltam volna sem a Marics Peti nélkül, sem plusz egy női zsűritag nélkül, minden így tökéletes, ahogy van.
A két női mesternek közös öltözője van és nagyon sokat beszélgetnek.
Jóban vagyunk, viszont belülről mindig másképp érzed, hogy mi történik a pultban. Furcsa világ ez a tévézés. Amikor bent vagy egy szituációban, visszanézve kicsit minden más: felerősödnek a kijelentések, az emocionális megnyilvánulások, a beszélgetések, akár egy vita is sokkal erősebbnek tűnik. Szerintem nagyon jó energiákban mozgunk a Bogival és ez így is lesz. Puskás Petivel is együtt dolgoztunk anno és messziről már ismerem őket. Bogival akkor még nem tartottuk a kapcsolatot, egyszer láttam, de most nagyon gyorsan összecsiszolódtunk.”
