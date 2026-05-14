Herceg Erika kitálalt Dallos Bogiról: „Nem mondanám azt, hogy ő visszafogottabb személyiség”

Elindult a Tv2 várva-várt tehetségkutatója, a Megasztár 2026 pedig idén is rengeteg meglepetéssel készült a nézőknek. Egyrészt a műsor történetében először két női műsorvezető lesz Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna személyében, másrészt új zsűritagok is érkeztek, hiszen Dallos Bogi és T. Danny is csatlakozott a csapathoz. Herceg Erika lapunknak elmesélte, hogy már az első forgatási napok nagyon jó hangulatban teltek és a zsűri pillanatok alatt összekovácsolódott.

Megasztár zsűri – Idén is zsűritag lesz Herceg Erika, aki Dallos Bogival azonnal egy hullámhosszra került (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár 2026: „A mester egy barát és pszichológus is tulajdonképpen”

Herceg Erika nemcsak énekesnőként, hanem ítészként is óriási tapasztalattal rendelkezik, így nem csoda, hogy idén is helyet kapott az egyik zsűriszékben. A Megasztár mesteri feladata kifejezetten közel áll a szívéhez, mint mondja, ilyenkor csak a munka van fókuszban nála.

Nálam nagyon szépen be van táblázva minden. Ilyenkor nem nehéz a szeretteim nélkül, mert az ezt megelőző időszakban voltam a szüleimnél, előtte pedig hosszabb időt töltöttem a párommal is. Ezek ciklikusan ismétlődő időszakok, amihez hozzá vagyok szokva, így érzem jól magam.

S hogy mi az elsődleges szempont az új tehetségek érkezésekor? Erika szerint erre nincs egyértelmű válasz. Ádám Attila például tavaly az ő versenyzője volt és rövid idő alatt is rengeteget csiszolt rajta.

Nagyon örültem, hogy tavaly is végigvihettem ezt a versenyt. Nincs konkrét elképzelésem, hogy kit keresünk idén, nálam az a legfontosabb, hogy legyen tehetséges, ragadjon meg és legyen benne valami különleges. Ezen kívül az alázat és a szorgalom elengedhetetlen szerintem. A nézők sokmindent nem látnak, de ez egy nagyon nehéz munkafolyamat, sok stresszel jár, főleg akkor, amikor belecsöppennek egy ilyen hatalmas nézettséggel rendelkező műsorba és hirtelen nagyon nagy figyelmet kapnak. Amikor új vagy ebben a világban és szakmában, akkor nagyon nehéz ezt feldolgozni.

Herceg Erika úgy véli, a mester nemcsak felkészítő és összetartó ember, aki a háttércsapatot is mozgatja, hanem gyakorlatilag egy barát és pszichológus is egyben, aki támaszt nyújt és előre viszi a tehetségeket.