Bántalmazó házassága után talált rá a szerelem a Séfek Séfe sztárjára: meg is mutatta fiatalabb párját

A Séfek Séfe 2026-os évadában is számos emlékezetes karaktert ismerhettek meg a nézők, gondoljunk csak Radics Attila Lukászra, vagy a piros csapat Pirójára, aki a verseny vége felé már Krausz Gábor versenyzőit erősítette. Az persze tény, hogy a folyton nótázó nagymama igencsak megosztó személyiség volt, de amikor a múltjáról mesélt, sokan úgy érezték, elhamarkodottan ítélték meg. A Séfek Séfe Pirója korábban egy borzasztó, bántalmazó házasságból menekült el, ami miatt gyermekeit is csaknem elveszítette. De úgy tűnik, most végre újra boldog, ugyanis egy olyan férfi érkezett az életébe, aki mindent megváltoztatott.

Piró Séfek Séfe szereplése óta az élete szinte fenekestül felfordult, úgy tűnik minden jól alakul számára (Fotó: TV2)

Az árvaházban töltött évek mellett a Séfek Séfe 7. évada alatt Oláh Jánosné Piró férje is szóba került, ám ez egy cseppet sem vidám történet.

„Nagyon sok negatív kommentet kapok, amiatt, hogy a gyerekeim intézetben voltak. De ez nem igaz. Csak a lányom került az intézetbe, amiben persze én is hibás voltam, mert el kellett menekülnöm a férjemtől, de ő nagyon szerette az édesapját, ezért visszament hozzá. Szóval, ő emiatt került intézetbe, de én ugyanúgy foglalkoztam vele, és segítettem, amiben tudtam. És ma is, az egész családommal tartom a kapcsolatot” – mesélte Piró lapunknak a műsor alatt.

Az volt a legsötétebb pont, amikor el kellett jönnöm a férjemtől. Nekem ott a legmélyebb gödörből kellett kimásznom, és talpra állnom. Viszont nagyon sokat köszönhetek az akkori munkahelyem vezetőségének, mert amellett, hogy tiszteltek, becsültek, rengeteget segítettek is

– árulta el akkor.

A Séfek Séfe Oláh Jánosnéja újra szerelmes

Bár Vomberg Frigyes versenyzője sokat szenvedett, úgy tűnik, mostanra minden rendbe jött az életében. Sőt, nemcsak unokáit kapta vissza, hanem egy új férfi is betoppant az életébe, és úgy tűnik, nem is szeretne egy hamar távozni. Ezért úgy döntött, ezt világgá is kürtöli, így Piró Facebook-oldalán büszkén osztotta meg szerelmes fotóját a titokzatos férfivel, aki feltételezhetően fiatalabb nála.

Párkapcsolatban

– írta egyszerűen, rengeteg piros szívvel a romantikus képhez, amit szinte elárasztanak a jó kívánságok. Ennek kapcsán rajongóinak pedig az is feltűnt, hogy azóta már a műsorban használt férjezett nevét is elhagyta, és már Vass Piroska Zsuzsanna néven posztol követőinek.