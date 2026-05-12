Márton Viviana újra megtette, két évet várt erre

Az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmes lett a müncheni tekvondó Európa-bajnokság 62 kilogrammos súlycsoportjában, mivel a keddi döntőben legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest. Viviana két évvel a párizsi olimpia után állhatott fel világversenyen a dobogó tetejére.
A hazai szövetség beszámolója szerint Viviana ugyanúgy ünnepelt, ahogy két éve tette Párizsban. Ugyanarra a dalra táncolt edzőjével, a finn Suvi Mikkonennel. Később az Eb-n ezüstérmes ikertestvéréről, Luanáról is beszélt.
„Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből, most, hogy az olimpia és Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem.... Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem tegnap ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, és ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam” – nyilatkozta a döntő után a jövőbe tekintő Márton Viviana.
