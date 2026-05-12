Márton Viviana újra megtette, két évet várt erre

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 20:20
Ezüst után aranyérem a családban. Márton Viviana Európa-bajnok lett.

Az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmes lett a müncheni tekvondó Európa-bajnokság 62 kilogrammos súlycsoportjában, mivel a keddi döntőben legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest. Viviana két évvel a párizsi olimpia után állhatott fel világversenyen a dobogó tetejére.

Márton Viviana újra aranyérmes Fotó: Borhi Mihály/MTKDSZ

A hazai szövetség beszámolója szerint Viviana ugyanúgy ünnepelt, ahogy két éve tette Párizsban. Ugyanarra a dalra táncolt edzőjével, a finn Suvi Mikkonennel. Később az Eb-n ezüstérmes ikertestvéréről, Luanáról is beszélt.

„Büszke vagyok magamra, hogy sikerült elérnem ezt a célt. Szeretnék elérni mindent, amit csak lehet, európai, világ- és olimpiai szinten. Még a világbajnokság hiányzik a gyűjteményemből, most, hogy az olimpia és Európa-bajnokság aranyérmét megnyertem.... Nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem tegnap ezüstöt nyert, ő is egyre erősebb és jobb lesz a sérülése után. Mindig is együtt akartunk felnőni és együtt menetelni, és ez így lesz a jövőben is. Ha visszavonulok, szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rám, hogy szerény, alázatos és támogató voltam”  – nyilatkozta a döntő után a jövőbe tekintő Márton Viviana.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
