A kapitány is elismerte, nem edz a válogatottal a magyar olimpiai bajnok

A húsvéti ünnepeket a taskenti nemzetközi edzőtáborban töltötte a májusi müncheni Eb-re készülő magyar taekwondo-válogatott. Nincs ott a kerettel a sportág két hazai ikonja, az olimpiai bajnok Márton Viviana és testvére, a világbajnok Luana engedéllyel jól megszokott környezetében, Madridban edz.

Márton Viviana a mezőny legjobbja Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A szakág szövetségi kapitánya Galambos Bence elárulta a Borsnak, nincs baj azzal, hogy a lányok külön készülnek. A Márton-ikrek finn edzőnője sajátos felkészülési metódussal készíti fel a lányokat.

Az év elején rendre tisztázom a tennivalókat Suvi Mikkonennel, aki a 2024-es olimpián csúcsra vezette Vivianát. Ebből fakadóan idén sem várunk keveset olimpiai aranyérmesünktől, illetve testvérétől, Luanától. Olyan sikeres harcmodor az övék, ami csakis az ő jellemzőjük. Kétségem sincs afelől, hogy Viviana a májusi Európa-bajnokságon újfent ráijeszt a mezőnyre. Technikája olyannyira kiérlelt, amivel rendre kiváltja a külföldi szakemberek elismerését. A márciusi, eindhoveni Holland Nagydíjon tajvani, francia, kínai, spanyol és horvát riválisát egyaránt két menetben, azaz 2-0-lal verte meg, esélyük sem volt ellene. Luana formája is csúcsközeli

- nyilatkozta Galambos, aki a taekwondo-válogatott további kerettagjaival Taskentben töltötte az ünnepnapokat is.

Az üzbegisztáni nemzetközi edzőtáborról annyit, hogy a szakág keleti világrégiójának központja, így a mieink gyakorolhattak a kiemelkedő tudású kazahsztániakkal és brazilokkal is. A szakvezető hozzátette: nem csak a Márton-lányokból áll a magyar válogatott. A Salim-család két jeles tagja, Kamilah, illetve Omar is éremért utazik az Eb-re.