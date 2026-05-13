"Jó szelet, Kapitány!" - Gyászol a magyar sportvilág, elhunyt a legendás vitorlázó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 11:25
88 éves korában hunyta le örökre a szemét.
A Kékszalag Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy elhunyt a magyar vitorlássport egyik legendás alakja, Tuss Miklós. A bejegyzésükben kiemelték, a sportoló halálával a hazai vitorlás közösség egy igazi sportembert, egy újító szellemű zsenit és egy nagyszerű barátot veszített el.

88 éves korában elhunyt a legendás vitorlázó / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

88 éves korában elhunyt Tuss Miklós

A megemlékezésben kiemelték, hogy Tuss - bár már nagyon beteg volt -, a mezőny legidősebb tagjaként a saját építésű Hepp fedélzetén lányával, Rékával együtt megnyerte a Yardstick III/1 kategóriát a tavalyi Kékszalagon, majd ezt követően a vitorlázó nevetve felpattant a Fifty-Fifty-re, hogy a fiatalokkal együtt száguldozzon az Audi Speed Challenge-en.

Benne még 87 évesen is ugyanaz a csibészes, vitorlázás iránti őszinte rajongás élt, mint amikor tizenévesen a kalóz edzőtáborokban tanulta a versenysport alapjait

- tették hozzá.

Tuss Miklós a kikötőben és a vízen is egy igazi jelenség volt. Nemcsak zseniális kormányos, de olyan technikai újító is, aki sosem állt meg a készen kapott megoldásoknál. Amikor kellett, alkatrészeket forrasztott a finneseknek egy villanyrezsón, saját vitorlát szabott, vagy épp megtervezte a korát megelőző Lopakodót. A kőkemény olimpiai hajóosztályokban – finn dingiben, repülő hollandiban és solingban – is a legmagasabb szinten versenyzett, de a tókerülő mindig különleges maradt számára. Háromszor nyerte meg abszolútban a Kékszalagot a Manuál kormányosaként, édesapja, a verseny egyik alapítója iránti tiszteletből pedig a részvételt is kötelezőnek érezte. Egyik kedvenc mondata így hangzott: amíg élek, nekem ott a helyem a rajtvonalon

- írták meg ezután, hozzátéve, mennyire fog hiányozni idén nyáron az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj rajtjánál Tuss csendes humora, a mérhetetlen tudása és az a letisztult, elegáns vitorlázás, amit a versenypályákra hozott - ugyanakkor bizonyosak abban, onnan fentről is figyelni fogja a mezőnyt.

Egykori klubja, a TVSK soraival búcsúzunk tőle: idén is készült a szokásos túrájára, de nem tudta megvárni a mancsaftot, és elindult egyedül. Jó szelet, Kapitány!

- zárták a bejegyzésüket.

 

 

