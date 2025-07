Befutott az utolsó hajó is: véget ért a rekordok versenye, az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

Egy hidegfront második napján került sor az idei 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj rajtjára, amely így kiváló vitorlázóidőben, túlnyomórészt napsütéses időjárási körülmények között, ugyanakkor erős északnyugati szélben indult. Bár az esti órákra fokozatosan csillapodott a légmozgás, még éjjel is élénk maradt az északnyugati szél. Több év távlatából tekintve erősen szeles verseny volt az idei, lehetővé téve új, fantasztikus rekordok születését.

Fotó: TumbaszHedi

Az eddigi címvédő, a Józsa Márton vezette MLS Raiffeisen Fifty-Fifty saját korábbi rekordját megdöntve, 4 óra 24 perc 11 másodperc alatt kerülte meg a Balatont és győzött. Szorosan követte és második lett a Sailing Team RSM Hungary 4 óra 34 perccel, harmadik a Kürt -Team Kaáli 4 óra 46 perces eredménnyel – ezek az idők szintén jobbak a korábbi rekordnál! Ugyancsak megdőlt az egytestű hajók időrekordja is, a Szamuráj Jack 8 óra 35 perc alatt ért célba.

Az ilyen erős szeles versenyek komoly koncentrációt és kitartást igényelnek, hiszen a hajók többségének akár 10 óránál is tovább kell helytállnia. Bár a szélcsend is kimerítő, az erős szélben való versenyzés magasabb szintű felkészültséget és reagálókészséget követel. Az utolsó hajó július 11-én, pénteken 14 óra 15 perckor futott be, azaz a Kaland és legénysége több mint 29 órát vitorlázott ilyen körülmények között.

A teljes verseny alatt elérhető volt a győri Széchenyi Egyetem által fejlesztett GPS-alapú, online nyomkövetés, és látványos élményt biztosított a Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar Telekom élő videóközvetítése is. Az élő videó stream a verseny mindkét napján követhető volt a kekszalag.hu weboldalon és a Telekom Live YouTube csatornán, ahol szakértői elemzések, interjúk és drónfelvételek tették teljessé a szurkolói élményt. A verseny hírei a kekszalag.hu weboldalon folyamatosan frissülő percről percre tudósításban követhetők.

Balatonfüred, 2025. július 10. Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye a rajt után Balatonfüred közelében 2025. július 10-én. MTI/Bodnár Boglárka

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Eldőlt a leggyorsabbak csatája

Az idei Kékszalag fesztivál július 11-én, pénteken 15 órakor az Audi Speed Challenge-el folytatódott, a balatonfüredi mólón testközelből csodálhatták meg az érdeklődők a Balaton leggyorsabb hajóit. A szabályok nem bonyolultak: egy a part közelében elhelyezett 800 méteres egyenes pályán kellett a lehető legrövidebb időn belül végigszáguldani.