Nem hisz a rendőrségnek, barátja szerint nem volt véletlen Dudás Miki halála

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, január 5-én érkezett a lesújtó hír, hogy holtan találták Dudás Miklós világbajnok kajakost. A 34 éves sportoló holttestére a 18. kerületi lakásában bukkantak rá, életét azonban már nem lehetett megmenteni. Május 8-án a rendőrség lezárta a nyomozást, és közölte: nem merült fel arra utaló körülmény, hogy a sportolót bántalmazták vagy idegenkezűség történt volna. A hatóságok szerint halálát feltehetően egy balesetszerű esés okozta. A hírre Pulai Imre, Dudás Miki pályatársa és közeli barátja azonnal reagált a Borsnak.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta Fotó: RTL

Ez nagyon furcsa számomra. Nem hiszek ebben a magyarázatban – korábban sem hittem, és most sem. Úgy érzem, történt ott valami, amit már soha nem fogunk megtudni

- mondta lapunknak Pulai Imre, aki korábban arról beszélt, hogy bár Dudás Miki életében minden jól alakult, a múltban akadtak olyan problémák, amelyek miatt ellenségeket szerezhetett magának. Úgy vélte, halála körülményei nem feltétlenül voltak véletlenszerűek.

Eleinte azt mondták, hogy nem történt idegenkezűség, később mégis felmerült ennek a lehetősége, most pedig ismét azt állítják, hogy nem erről van szó. Őszintén szólva azt sem hittem el, amikor arról beszéltek, hogy elütötték, ahogyan azt sem gondolom, hogy egyszerű baleset történt volna. Szerintem inkább belekeveredhetett valamibe, hasonlóan ahhoz, ami korábban az édesapjával is történt. Számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy egyszerűen elesett otthon, és ennek ilyen tragikus következménye lett volna.

fogalmazott az egykori kenus.

Pulai Imre segített Dudás Mikinek visszatérni a sportba

Az olimpiai bajnok klasszis Pulai korábban a Borsnak elmondta, Miki mindig is edzőként képzelte el a jövőjét, és amikor megkapta a lehetőséget, szemmel láthatóan nagyon boldog volt.

Fokozatosan visszatértünk volna az edzésbe, mi készek voltunk megadni neki a lehetőséget, hogy újra közel kerüljön a sporthoz. Mindig gyerekekkel akart foglalkozni – ezt szerette volna egész életében csinálni. Nagyon boldog volt, hogy segítettünk neki.