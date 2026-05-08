Emlékszel erre a Bonnie Tyler-dalra? A toplistákon elhasalt, Hollywood mégis igazi világslágert faragott belőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 17:25
Mindenkinek jár egy második esély. Ezt Bonnie Tyler is alá tudja támasztani, akinek, ha hiszik, ha nem, a legismertebb slágere eredetileg orbitális bukás volt, mígnem Hollywood újra felfedezte magának, és az egyik legikonikusabb filmzenévé nem varázsolta.
Egy emberként sokkolta az egész világot a hír, hogy a 74 éves rockdíva Portugáliában sürgősségi műtéten esett át, minek következtében Bonnie Tylert mesterséges kómába helyezték. Az eredeti tervek szerint május végén európai turnéra induló énekesnőért a család és a rajongók is nagyon aggódnak, de mind tudják, Tyler igazi harcos szellem, aki sosem adja fel. Élete során több ilyen elképesztő visszatérés-történetet is produkált, elég csak például a Holding Out for a Hero című slágerének sztorijára gondolni.

Bonnie Tyler nélkül nincs Shrek, de még Super Mario sem

Az imént említett, 1984-ben megjelent dalhoz minden bizonnyal nagy reményeket fűzött a legendás előadóművész, főleg, hogy nemcsak a zene, hanem rögtön a filmipart is meg akarta hódítani, hiszen ugyanebben az esztendőben bemutatott Gumiláb című Kevin Bacon-film soundtrackjén is szerepelt.

A Holding Out for a Hero hiába üvöltött ’84-ben a világ minden mozitermében, a várt siker elmaradt. A toplistákon csak nagyítóval lehetett megtalálni a slágernek szánt dalt. Nagy-Britanniában például csak a 96. helyre tudott felkúszni a százas listán, de nemzetközi vizeken sem járt nagyobb sikerrel, az amerikai Billboard Hot 100-on a top 30-ba se tudott beférkőzni.

Ám, ahogy azt mondani szokás: ami késik, nem múlik. De még egy közhellyel élve akár azt is mondhatnánk, hogy a türelem rózsát terem. Bonnie Tylernek ugyanis kerek 20 évet kellett várnia arra, hogy hősért kiáltó nótája megkapja azt a figyelmet, amit igazán megérdemel. Tudniillik ekkor robbant be a filmszínházakba a Shrek 2, aminek minden túlzás nélkül a legemlékezetesebb jelenete egyértelműen a finálé, amikor is az emberré változott ogre és barátai megostromolják a Jótündér Keresztanya kastélyát, mialatt Tyler muzsikáját hallhatjuk a háttérben. Annak ellenére, hogy a filmben nem is Bonnie Tyler, hanem Jennifer Saunders adta elő a dalt, a közönség mégis újra felfedezte magának, és a Shrek folytatásával kéz a kézben kapták meg az örökzöld titulust.

Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a Holding out for a Hero jelenleg több mint félmilliárd (!) hallgatottságnál tart Spotify-on, valamint ismét igen trendivé vált használni filmekben is. Legutóbb például a 2023-as Super Mario-moziban hallhattuk, de többször felcsendült a Glee című sikerszériában is.

Bonnie Tyler másik slágere is meghódította a filmipart

A Holding Out for a Hero kezdeti rossz teljesítménye azért is érhette kellemetlenül és váratlanul az énekesnőt, hiszen a Bonnie Tyler-dalok egy évvel korábbi, 1983-as darabja, a Total Eclipse of the Heart sokkal nagyobbat durrant, és rögtön szinte minden létező toplista élén találta magát. Ezzel egyidejűleg pedig az álomgyár több alkotásába is befurakodott, így ezt a dalt a betegeskedő Bruce Willis és Billy Bob Thornton 2001-es közös krimikomédiájában, a Banditákban, a két évvel később megjelent Sulihuligánokban, de még a 2010-es Egy ropi naplója című Disney-moziban is hallhatta a nagyéredmű.

 

