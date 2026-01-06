Feladta az álmát, Dudás Miki az olimpia miatt hozott súlyos döntést

A tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki pályafutása során világbajnoki címére lehetett a legbüszkébb. A kajakos aranyérmet 2014-ben szerezte, nem olimpiai számban, 4x200 méteres váltóban. A nagy álma az olimpiai bajnoki cím volt, ehhez képest egy ötkarikás játékokon egy hatodik helyet szerzett.

Dudás Miki számára egy olimpiai hatodik hely jelentette a csúcsot / Fotó: Tumbász Hédi

Dudás Miki 2012-ben, Londonban lett hatodik 200 méteren. Négy évvel később doppingvétség miatt került ki az utazó csapatból. Ekkor a visszavették tőle a támogatásokat, sőt, edzője is kikerült a kiemelt programból.

Dudás Miki nem jutott ki újabb olimpiára

Az eltiltás után visszatért, szeretett volna ott lenni a 2021-es, tokiói olimpián, de ez nem jött össze. Ekkor döntött úgy 30 évesen, abbahagyja a karrierjét.

Húsz évet benne voltam az élsportban, és sokat köszönhetek neki. Gyerekkoromtól az volt a vágyam, hogy olimpiai bajnok legyek, mert azt gondoltam, hogy olimpiai bajnoknak lenni csodálatos és nagyon nagy dolog. De felnőttként már el tudtam fogadni azt, hogy ez nem feltétlenül kell boldogsághoz. Nagyon sok olimpiai bajnokot ismerek, aki nem találja a helyét a világban és nagyon sok olyan sportolót, aki nem lett olimpiai bajnok, de boldog élete van

- mondta a búcsú pillanatában Dudás.