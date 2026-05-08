Súlyos vád érte a Jóbarátok-sorozatot: Jerry Seinfeld plágiumot jelentett be

Újra fellángolt a vita a két legendás sitcom, a Seinfeld és a Jóbarátok között, miután Jerry Seinfeld egy nyilvános fellépésen azt állította: az NBC lényegében lemásolta az ő sorozatát, csak jóképűbb szereplőkkel készítették el.

A két sitcom között mindig is folyt a rivalizálás

A Jóbarátok-sorozatot plágiummal vádolja Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld a Netflix Is a Joke fesztivál egyik Los Angeles-i estjén beszélt arról, hogy szerinte a Jóbarátok több szempontból is emlékezteti őt a saját sitcomjára. A komikus szerint, amikor az NBC látta, milyen sikeres lett a Seinfeld című sorozat, egyszerűen fogta az alapreceptet, majd elkészített belőle egy szebb emberekkel működő változatot. A közönség nevetett, az internet viszont azonnal kettészakadt.

Sokan úgy vélik, Jerry Seinfeld csak viccelt, mások szerint azonban évek óta zavarja őt a Jóbarátok óriási kulturális sikere. A vita azért is érdekes, mert a két sitcom a televíziózás történetének legnagyobb sikerei közé tartozik. A Seinfeld fináléját több mint 76 millió néző látta az Egyesült Államokban, amíg a Jóbarátok utolsó részét pedig több, mint 52 millió ember követte élőben.

Jóbarátok vs. Seinfeld

A két sorozat között valóban vannak hasonlóságok. Mindkettő New Yorkban játszódik, egy baráti társaság mindennapjait követi nyomon, és az NBC ikonikus csütörtök esti műsorsávjának meghatározó eleme volt. A Seinfeld 1989-ben indult, míg a Jóbarátok öt évvel később, 1994-ben debütált. Ugyanakkor a két produkció hangulata jelentősen eltér egymástól. A Seinfeld cinikusabb és abszurdabb humorra épített, ezért sokan a semmiről szóló sorozatként emlegették. Ezzel szemben a Jóbarátok érzelmesebb, romantikusabb és karakterközpontúbb történeteket mesélt el. A rajongók szerint éppen ezért teljesen felesleges összehasonlítani a két sitcomot.

Jerry Seinfeld nem először szólt be

Jerry Seinfeld korábban is tett már megjegyzéseket a Jóbarátok sikerére. Lisa Kudrow évekkel ezelőtt mesélte el, hogy a humorista egy partin odalépett hozzá, és csak ennyit mondott: Köszönheted nekem. A színésznő szerint Jerry Seinfeld arra utalt, hogy a Jóbarátok sokat profitált abból, hogy az NBC a rendkívül népszerű Seinfeld után sugározta a sorozatot.