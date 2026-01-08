„Felhívott, hogy boldogtalan” - Dudás Miki utolsó nagy tervéről is beszélt a magyar olimpiai bajnok

Az egész országot megrendítette a hír, hogy elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miki. A 34 éves sportoló holttestére hétfőn találtak rá 18. kerületi lakásában, az életét akkorra már nem lehetett megmenteni. Pályatársa és barátja, az olimpiai bajnok kenus Pulai Imre a Borsnak elmondta: Miki mindig is a sporttal akart foglalkozni, és megkapta volna a lehetőséget arra, hogy megvalósítsa az álmát.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta / Fotó: Tumbász Hédi

Pulai Imre nemcsak sporttársa volt Dudás Mikinek, hanem az egyik legnagyobb támasza is: minden nehézségen, tragédián és bajon igyekezett átsegíteni a barátját.

Jó emberként ismertem meg. Nem mondanám, hogy lobbanékony lett volna. Inkább az volt jellemző rá, hogy kiállt magáért, ezt mindenki tudta róla. Ha úgy éreztem, hogy valamit nem jól csinál, vagy túl messzire megy, akkor megmondtam neki. Nagyon fiatalon ment el, még legalább ötven év állt előtte. Miki egy jólelkű, nyugodt srác volt, aki ha valamit igazán akart, azt mindig elérte.

Pulai Imre olimpiai bajnok segítő kezet nyújtott Dudásnak / Fotó: Földi Imre

Pulai Imre segített Dudás Mikinek visszatérni a sportba

Kint voltam a Sztárbox első meccsén is, amit megnyert. Hajnalban felhívott, és azt mondta, boldogtalan. Anyagi gondjai nem voltak, arra mindig figyelt, viszont segítséget kért: szeretett volna edzősködni, akár ingyen is. Szomorú volt, hogy nem azt csinálta, amit mindig is szeretett volna, ezért mondtam neki, hogy segítek.

– mondta megtörten Pulai, aki szerint Miki mindig is edzőként képzelte el a jövőjét, és amikor megkapta erre a lehetőséget, szemmel láthatóan nagyon boldog volt.

Fokozatosan visszatértünk volna az edzésbe és mi készek voltunk megadni neki a lehetőséget, hogy újra közel kerüljön a sporthoz. Mindig gyerekekkel akart foglalkozni – ezt szerette volna egész életében csinálni. Nagyon boldog volt, hogy segítettünk neki.

Dudás Miki megvalósíthatta volna álmát barátjával, Pulai Imrével / Fotó: Tumbász Hédi

Meghalt Dudás Miki: Pulai is értetlenül áll a tragédia előtt

Pulai – ahogy mindenki más – értetlenül áll a tragédia előtt. Egyelőre csak annyi biztos, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított eljárást Dudás Miki halála ügyében.

Nem tudom, mi lehetett a háttérben. A virágbolt jól ment, látszott rajta, hogy rendben van, és az édesapja halála után össze is szedte magát. Az élete persze neki sem alakult mindig könnyen: voltak botrányai, nehezebb időszakai, de úgy tűnt, sikerült talpra állnia. Ettől persze lehetettek ellenségei.

– zárta gondolatait Pulai Imre.