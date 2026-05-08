Komoly veszélybe kerülhetsz, ha elutazol ezekbe az országokba

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 17:45
Mindannyian úgy indulunk neki egy vakációnak, hogy életre szóló élményeket szerzünk, ám nem mindegy, milyen értelemben. Ha nyaralást tervezel 2026-ban, nem árt, ha tájékozódsz előtte, hogy a természeti szépségek és a kulináris élvezetek mellett mi vár még rád. Ezért összegyűjtöttük a világ legveszélyesebb és legbiztonságosabb országainak listáját.
Szekáry Zsuzsanna
Mindannyian szeretnénk egy olyan világban élni, ahol nem kell tartanunk attól, hogy kirabolnak minket, természeti katasztrófák fenyegetnek vagy trópusi betegségek miatt ágynak esünk. Ez egy szép ábránd, de sajnos a valóság egészen más. Nem minden ország veszélytelen, míg másokat ajánlott inkább elkerülni. Ha nem vagy egy vakmerő kalandor és fontos számodra a biztonságos nyaralás 2026-ban is, akkor ismerd meg a Safeture and Riskline idei összeállítását a legbiztonságosabb országokról.

  • Mindenki biztonságos nyaralásra vágyik, de sok helyen különböző veszélyek – fegyveres konfliktusok, rossz orvosi ellátás, bűnözés, környezeti katasztrófák – fenyegetik az utazókat.
  • A 2026-os kockázati térkép alapján ezek a legveszélyesebb országok és a legbiztonságosabbak.
  • Néhány európai országban nem árt az óvatosság, mert magasabb biztonsági kockázatot jelentenek.
Nyaralás 2026-ban: mutatjuk melyik országokat kerüld el 
Nyaralás 2026-ban – ezek a legveszélyesebb és legbiztonságosabb országok

A Safeture and Riskline minden évben elkészít egy kockázati világtérképet, amelyben összesítik a különböző országok biztonsági kockázatairól. A felmérés figyelembe veszi az orvosi ellátás minőségét, az egészségügyi- és környezeti kockázatokat és a bűnözés mértékét. 

Ez alapján 2026-ban a legveszélyesebb, tehát legmagasabb kockázati tényezőjű országok a következők:

  • Afganisztán
  • Ecuador
  • Haiti
  • Mianmar
  • Pakisztán
  • Szomália
  • Szudán
  • Ukrajna
  • Venezuela

Ezeket az országokat leginkább a fegyveres konfliktusok, a polgári zavargások és a széles körű bűnözés, az infrastruktúra és az orvosi ellátás hiánya tette fel a világ legveszélyesebb országainak toplistájára.

Jó hír viszont, hogy más országokra pont az ellenkezője igaz, több kedvelt úti cél a legalacsonyabb biztonsági kockázattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a turisták legtöbbször minden tekintetben biztonságban érezhetik magukat. 

Íme a legbiztonságosabb országok listája 2026-ban:

  • Ausztrália
  • Dánia
  • Finnország
  • Grönland
  • Írország
  • Kanada
  • Horvátország
  • Norvégia
  • Portugália
  • Szlovákia
  • Szlovénia
  • Cseh Köztársaság

Néhány európai ország esetében viszont az elemzés rávilágít az instabilitás jeleire, ahol nem árt az óvatosság a turisták részéről.

Ezek a nagyobb biztonsági kockázatot rejlő európai országok:

  • Franciaország
  • Spanyolország
  • Svédország
  • Egyesült Királyság
  • Hollandia
  • Olaszország
  • Lengyelország
  • Németország

A kockázati térkép csupán egy „pillanatképet” mutat, ugyanis a politikai események, a természeti katasztrófák vagy a fegyveres konfliktusok pillanatok alatt alapjaiban megváltoztathatják a sorrendet. Ezért a külföldi nyaralás megtervezése előtt érdemes tájékozódni a magyar Konzuli Szolgálat és a Külgazdasági és Külügyminisztérium weboldalain. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
