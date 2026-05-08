Komoly veszélybe kerülhetsz, ha elutazol ezekbe az országokba

Mindannyian szeretnénk egy olyan világban élni, ahol nem kell tartanunk attól, hogy kirabolnak minket, természeti katasztrófák fenyegetnek vagy trópusi betegségek miatt ágynak esünk. Ez egy szép ábránd, de sajnos a valóság egészen más. Nem minden ország veszélytelen, míg másokat ajánlott inkább elkerülni. Ha nem vagy egy vakmerő kalandor és fontos számodra a biztonságos nyaralás 2026-ban is, akkor ismerd meg a Safeture and Riskline idei összeállítását a legbiztonságosabb országokról.

Mindenki biztonságos nyaralásra vágyik, de sok helyen különböző veszélyek – fegyveres konfliktusok, rossz orvosi ellátás, bűnözés, környezeti katasztrófák – fenyegetik az utazókat.

A 2026-os kockázati térkép alapján ezek a legveszélyesebb országok és a legbiztonságosabbak.

Néhány európai országban nem árt az óvatosság, mert magasabb biztonsági kockázatot jelentenek.

Nyaralás 2026-ban: mutatjuk melyik országokat kerüld el

Nyaralás 2026-ban – ezek a legveszélyesebb és legbiztonságosabb országok

A Safeture and Riskline minden évben elkészít egy kockázati világtérképet, amelyben összesítik a különböző országok biztonsági kockázatairól. A felmérés figyelembe veszi az orvosi ellátás minőségét, az egészségügyi- és környezeti kockázatokat és a bűnözés mértékét.

Ez alapján 2026-ban a legveszélyesebb, tehát legmagasabb kockázati tényezőjű országok a következők:

Afganisztán

Ecuador

Haiti

Mianmar

Pakisztán

Szomália

Szudán

Ukrajna

Venezuela

Ezeket az országokat leginkább a fegyveres konfliktusok, a polgári zavargások és a széles körű bűnözés, az infrastruktúra és az orvosi ellátás hiánya tette fel a világ legveszélyesebb országainak toplistájára.

Jó hír viszont, hogy más országokra pont az ellenkezője igaz, több kedvelt úti cél a legalacsonyabb biztonsági kockázattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a turisták legtöbbször minden tekintetben biztonságban érezhetik magukat.

Íme a legbiztonságosabb országok listája 2026-ban:

Ausztrália

Dánia

Finnország

Grönland

Írország

Kanada

Horvátország

Norvégia

Portugália

Szlovákia

Szlovénia

Cseh Köztársaság

Néhány európai ország esetében viszont az elemzés rávilágít az instabilitás jeleire, ahol nem árt az óvatosság a turisták részéről.