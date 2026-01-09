Megszólalt Dudás Miki korábbi edzője a tragédiáról – Így gyászolja a kajakos legendát

Dudás Miki neve örökre beíródott a magyar kajak-kenu történelmébe. Kiemelkedő teljesítménye és elszántsága miatt generációk csodálták. Pályafutása során számos nemzetközi sikert ért el, és az olimpiai remények élvonalában volt. Nemcsak a sportág, de az egész közösség is egy különleges embert veszített el. Dudás Miklós korábbi edzője megható sorokkal emlékezett meg barátjáról.

Dudás Miki halála megrázta a sportközösséget (Fotó: Tumbász Hédi)

Dudás Miki sportkarrierje

Dudás Miki nemcsak eredményeivel, hanem személyiségével és kitartásával is emlékezetes maradt mindenki számára. Többszörös országos bajnokként és nemzetközi versenyeken elért eredményei révén ő volt az egyik legismertebb magyar kajakos. Fiatal korától kezdve a vízen töltötte minden percét, és mindig inspirációt jelentett a fiatal sportolók számára. Pályán kívül is közvetlen, segítőkész emberként ismerték, aki mindig bátorította a fiatal tehetségeket.

Dudás Miki korábbi edzője is gyászol

Pál Zoltán, az Angyalföldi Vízisport Egyesület edzője visszafogottan emlékezett meg Dudás Miki haláláról:

Nem szeretnék részletesen nyilatkozni, így csendben gyászolok. Bár a halála előtt keveset beszéltünk, a gondolataimban mindig jelen van. Sok szép emlékem van vele kapcsolatban, amiket örömmel őrzök. Ezek az emlékek mindig mosolyt csalnak az arcomra. Szívemben mindig szeretettel emlékezem rá.

Bár kapcsolatuk már nem volt a régi, Pál Zoltán szívében mindig élni fognak a közös pillanatok. Szavai emlékeztetnek minket az emberi élet mulandóságára.

Dudás Miklós emlékezetes pillanatokat okozott sportkarrierjében (Fotó: Tumbász Hédi)

A rajongók és a sportközösség is gyászol

Dudás Miklós váratlan halála sokkolta a kajak-kenu közösséget, és az azóta sem tisztázott tragédia körülményei csak még mélyebb nyomot hagytak. Szurkolók és sporttársak ezrei emlékeznek rá a közösségi médiában, és osztják meg a közös élményeiket. Kollégái hangsúlyozzák, hogy a sportoló mosolya és küzdőszelleme mindig megmarad emlékeikben. A magyar kajak-kenu sportág egy olyan legendát veszített el, aki mindenki szívében tovább él.

Dudás Miki öröksége

A pályán kívül Dudás Miki példát mutatott kitartásból, alázatból és sportszerűségből. Edzői, barátai és csapattársai mindig emlékezni fognak rá, nemcsak sportteljesítménye, hanem emberi nagysága miatt is. Neve örökre összefonódott a magyar kajak-kenu sikereivel és a közösség szeretetével.