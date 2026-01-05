Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megszólalt a szövetség Dudás Miki haláláról

dudás miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:12
magyarszövetség
Az elhunyt sportoló 2014-ben érte el legnagyobb sikerét. Dudás Mikit a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is gyászolja.

Világbajnok és olimpikon volt a hétfőn elhunyt kajakos, Dudás Miki. A 34 éves korában elhunyt sportolóról a magyar szövetség is megemlékezett.

Dudás Miki 34 éves volt
Dudás Miki 34 éves volt Fotó: Tumbász Hédi

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség fekete-fehér fotóval búcsúzott, a szervezetet is megrázta Dudás Miki halála:

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai 6. helyezett, világbajnok kajakozó. Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjék békében

Dudás Miki világbajnoki aranyat nyert

Dudás Miki 2014-ben váltóban lett világbajnok. Két évvel korábban, a londoni olimpián 200 méteren hatodik lett. Doppingvétség miatt 2016-ban eltiltották, 2018-ban kezdett újra kajakozni. Három évvel később, 2021-ben vonult vissza.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
