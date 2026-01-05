Megszólalt a szövetség Dudás Miki haláláról

Világbajnok és olimpikon volt a hétfőn elhunyt kajakos, Dudás Miki. A 34 éves korában elhunyt sportolóról a magyar szövetség is megemlékezett.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség fekete-fehér fotóval búcsúzott, a szervezetet is megrázta Dudás Miki halála:
Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai 6. helyezett, világbajnok kajakozó. Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjék békében
Dudás Miki 2014-ben váltóban lett világbajnok. Két évvel korábban, a londoni olimpián 200 méteren hatodik lett. Doppingvétség miatt 2016-ban eltiltották, 2018-ban kezdett újra kajakozni. Három évvel később, 2021-ben vonult vissza.
