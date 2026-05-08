Arne Slot föladta, a jövőjéről beszélt a Liverpool edzője

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 17:40
Nem bízik már a fordulatban: Szoboszlai Dominikék háromból három győzelemmel sem menthetik meg ezt a szezonjukat. Arne Slot ugyanakkor nem tart a kirúgásától.
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin angol futballcsapata óriási lépést tehet a Bajnokok Ligája-szereplést érő helyezés felé a Premier League 36. fordulójának Liverpool-Chelsea rangadóján (szombat 13.30, tv: Spíler 1). Arne Slot vezetőedző a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: ha a csapata mindhárom hátralévő meccsét meg is nyeri, ezt a szezont már elrontották.

Arne Slot olykon tehetetlenek tűnik a tavalyi angol bajnok Liverpool idei botladozása közepette, de nem fél a kirúgásától
A minden kritika ellenére maradni készülő Slot abban a tekintetben már feladta az évet, hogy bárki is pozitívan értékelje a Liverpool bajnoki címvédőként nyújtott idei teljesítményét.

"Ez a szezon úgy alakult, hogy még ha három győzelemmel és pozitív teljesítménnyel is zárjuk, nem hiszem, hogy bárki is elismerően fog nyilatkozni. Három siker sem fogja elhallgattatni a kritikákat. Ehhez eredmények és játék szintjén is sokkal hosszabb távú javulásra lesz szükségünk" – ismerte el Szoboszlaiék holland vezetőedzője, hangsúlyozva: a legfontosabb most az őszi BL-szerepléshez még szükséges győzelem megszerzése.

Miután Arne Slot jövő nyárig szóló szerződése dacára hónapok óta a nyári menesztéséről és a lehetséges utódairól szólnak a hírek, a Pool trénere arról is beszélt, hogy ő hogyan készül az előtte álló hetekre.

Csak várom, hogy elkezdhessem a következő szezont, szóval egyáltalán nem aggódom. 

Ahogy két évvel ezelőtt, majd tavaly is vártam, hogy együtt dolgozhassak ezekel a játékosokkal. Valószínűleg idén is várható némi átalakulás a keretben, de nem olyan drasztikus, mint tavaly. Az már valószíű, hogy az egyik távozó játékost a kölcsönből visszatérő Kosztasz Cimikasz váltja majd – árulta el a nyáron eligazoló Andy Robertson pótlásának tervét Slot, aki tehát Kerkez mellett Szoboszlai egy másik közeli barátjával számolhat majd a balhátvéd poszton.

A Liverpool és a Chelsea októberi, londoni meccsén a Slot-csapat egy 95. percben kapott góllal 2-1-re kikapott.

A Premier League állása 35 forduló után:

  1. Arsenal 76 pont
  2. Manchester City 71 (34 mérkőzés)
  3. Manchester United 64
  4. Liverpool 58

...9. Chelsea 48

Arne Slo sajtótájékoztatója a Liverpool-Chelsea meccs előtt:

 

