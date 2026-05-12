Megrendítő hír érkezett: elhunyt az NBA-sztárja

Szörnyű hír rázta meg az NBA-rajongókat, miután a Memphis Grizzlies sztárjátékosa, Brandon Clarke, a csapat centere mindössze 29 korában életét vesztette. Halálhírét ügynöksége, a Priority Sports közölte május 13-én kedden. A tragédia okát nem hozták nyilvánosságra.

A Grizzlies közleményükben kiemelte, mélyen összetörte őket Clarke tragikus elvesztése:

Brandon kiváló csapattárs és még jobb ember volt, akinek hatását a szervezetre és Memphis közösségére soha nem fogják elfelejteni.

A Priority Sports közölte:

Sszinte lehetetlen szavakba önteni, mennyire hiányozni fog.

Clarke-ot 2019-ben az első körben választotta ki az Oklahoma City Thunder, majd két héttel később Memphisbe cserélték, ahol teljes, hétéves NBA-karrierjét töltötte végül. A National Basketball Association, az NBA, vagyis az észak-amerikai profi kosárlabdaliga így fogalmazott a tragédiát követően:

A Grizzlies egyik legrégebbi játékosaként Brandon szeretett csapattárs és vezető volt, aki hatalmas szenvedéllyel és elszántsággal játszotta a játékot. Gondolataink és részvétünk Brandon családjával, barátaival és a Grizzlies szervezetével vannak.

Clarke újoncként, a járvány miatt lerövidített 2019–20-as szezonban vált a Memphis egyik fontos játékosává. 58 mérkőzésen átlagosan 12,1 pontot és 5,9 lepattanót szerzett, bekerült az NBA újonc csapatába, és negyedik lett az Év Újonca-szavazáson - írja az ESPN.