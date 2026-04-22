A világhírű NBA-legendával pózol új posztjában Noszály Sándor

Noszály Sándornak javában készül önéletrajzi könyve, miközben egyre több és egyre nagyobb nevekkel oszt meg közös fotókat. Az emlékekhez pedig mindig ír pár sort követőinek. Legújabb posztjában a népszerű amerikai kosárlabdázóval, Kareem Abdul-Jabarral pózol.
A 218 centi magas center hosszú karrierje során 38 387 pontot szerzett, ami a mai napig NBA-rekord.
– írta bejegyzésében Noszály.
Visszavonulása után a filmezés felé fordult, és olyan klasszikus mozikban tűnt fel kisebb-nagyobb szerepekben, mint az Airplane! és a Fletch, illetve számos sorozatban is láthatták a nézők, egyebek mellett szerepelt a Szeretünk, Raymond, az Agymenők című szériák, de rajzolt változatban feltűnt a Simpson családban is. Quincy Jones hálaadás vacsoráján találkoztam vele és még a Maistróval is lehetőségem volt sokat beszélgetni. Láthattam élőben a Michael Jackson Bed lemezt, a falon bekeretezve. A könyvemben nagyon sok kép lesz illusztráció gyanánt.
