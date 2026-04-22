"Tökéletes vagy" - Szoboszlai Dominik az ujjával is megcsinálta

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 15:00
Előkerült a kosárlabda a Liverpool edzésén. Szoboszlai Dominik jócskán felülmúlta a csapatkapitányt.

Ügyességi feladatban sem kell félteni Szoboszlai Dominikot. A Liverpool edzése előtt a kosárlabda került elő, hamar kiderült, hogy a magyar középpályás sportágtól függetlenül remek gömbérzékkel rendelkezik.

Szoboszlai Dominik gyakran kosarazik Fotó: NurPhoto

Azt már eddig is tudtuk, hogy Szoboszlainak jó érzéke van a kosárlabdához. Edzések előtt gyakran pattogtat a palánkok alatt, s volt már, hogy lábbal rúgott egy hárompontos találatot. Most ügyességi feladat volt a soron, a kérdés csak az volt, ki tudja tovább pörgetni a labdát az ujján. Egy TikTok-videóból kiderült, Szoboszlai Dominik jócskán felülmúlta a csapatkapitány Virgil van Dijkot, s 8,7 másodpercig tartott ki.

"Tényleg Szoboszlai a szezon MVP-je, legjobbja" - írták a videó mellé.

@primevideosport Szoboszlai truly is Liverpool’s MVP this season 🤌🏀 Via IG: NBA Europe #szoboszlai #dominikszoboszlai #vandijk #liverpool #nba ♬ original sound - Prime Video Sport UK

Szoboszlai Dominiktól elolvadtak a drukkerek

A videó alatt számos rajongó értékelte a látottakat. Valaki szűkszavúan csak ennyit írt: "Dominik, tökéletes vagy."

 

