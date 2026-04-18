Meghalt egy legenda: 68 évesen elhunyt Oscar Schmidt

68 éves korában meghalt Oscar Schmidt, a brazil kosárlabda ikonikus alakja, akit a sportág történetének egyik legnagyobb pontszerzőjeként tartanak számon.

Fotó: freepik.com

Oscar Daniel Bezerra Schmidt 1958. február 16-án született Natal városában. A 206 centiméter magas játékos elsősorban erőcsatárként játszott, és elképesztő pontérzékenysége miatt vált világhírűvé.

Pályafutását hazájában kezdte, majd Európában is sikeres lett: többek között az olasz JuveCaserta, a Pavia és a spanyol Valladolid csapataiban játszott. Később visszatért Brazíliába, ahol több klubban is megfordult, köztük a Corinthians és a Flamengo színeiben.

Bár 1984-ben a New Jersey Nets draftolta, végül nem szerződött az NBA-be. Döntésében szerepet játszott, hogy akkoriban a profi játékosok nem indulhattak az olimpián, és ő nem akarta feladni a válogatott szereplést.

Karrierje egészen 2003-ig, 45 éves koráig tartott – ez a 29 év a kosárlabda történetének egyik leghosszabb profi pályafutása.

A NBA lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, lenda eterna do basquete brasileiro e um dos maiores nomes da história do esporte que tanto amamos.



Oscar chegou a ser selecionado no Draft da NBA de 1984, mas optou por seguir defendendo a Seleção Brasileira, pela qual… pic.twitter.com/4vk6W90np7 — NBA Brasil (@NBABrasil) April 17, 2026

Oscar Schmidt nevére örökké emlékezni fognak

Oscar Schmidt neve örökre összeforrt a pontrekordokkal: az olimpiai játékok és a világbajnokságok történetének legeredményesebb dobója volt. Az olimpiákon 1093 pontot szerzett 38 mérkőzésen (átlag: 28,8), míg világbajnokságokon 843 pontig jutott 33 meccsen.

Egyéni csúcsai is legendásak: az 1988-as olimpián 55 pontot dobott Spanyolország ellen, míg az 1990-es világbajnokságon 52 pontot szerzett Ausztrália ellen.

Kiváló hárompontos dobásai miatt kapta a „Mão Santa” („Szent Kéz”) becenevet. Összesen 49 973 pontot szerzett pályafutása során, ezt a rekordot végül csak LeBron James tudta megdönteni 2024 áprilisában.

Elismerései között szerepel, hogy 1991-ben beválasztották a FIBA 50 legnagyobb játékosa közé, 1997-ben pedig megkapta az Olimpiai Érdemrendet. 2010-ben bekerült a FIBA és az NBA Hírességek Csarnokába is – annak ellenére, hogy soha nem játszott az amerikai ligában.

Régóta betegségek nehezítették az életét

Egészségi problémái már korábban is voltak: 2013-ban agyműtéten esett át, amikor rosszindulatú daganatot távolítottak el a fejéből. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert, sajtóhírek szerint otthonában lett rosszul. Bár azonnal mentőt hívtak hozzá, életét már nem tudták megmenteni.