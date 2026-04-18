Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghalt egy legenda: 68 évesen elhunyt Oscar Schmidt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 11:35
Gyászol a sportvilág: 68 éves korában elhunyt minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója, Oscar Schmidt. A „Szent Kéz” becenéven ismert legenda pontrekordjai évtizedeken át megdönthetetlennek tűntek.

Elhunyt Oscar Schmidt
Fotó: freepik.com

Oscar Daniel Bezerra Schmidt 1958. február 16-án született Natal városában. A 206 centiméter magas játékos elsősorban erőcsatárként játszott, és elképesztő pontérzékenysége miatt vált világhírűvé.

Pályafutását hazájában kezdte, majd Európában is sikeres lett: többek között az olasz JuveCaserta, a Pavia és a spanyol Valladolid csapataiban játszott. Később visszatért Brazíliába, ahol több klubban is megfordult, köztük a Corinthians és a Flamengo színeiben.

Bár 1984-ben a New Jersey Nets draftolta, végül nem szerződött az NBA-be. Döntésében szerepet játszott, hogy akkoriban a profi játékosok nem indulhattak az olimpián, és ő nem akarta feladni a válogatott szereplést.

Karrierje egészen 2003-ig, 45 éves koráig tartott – ez a 29 év a kosárlabda történetének egyik leghosszabb profi pályafutása.

Oscar Schmidt nevére örökké emlékezni fognak

Oscar Schmidt neve örökre összeforrt a pontrekordokkal: az olimpiai játékok és a világbajnokságok történetének legeredményesebb dobója volt. Az olimpiákon 1093 pontot szerzett 38 mérkőzésen (átlag: 28,8), míg világbajnokságokon 843 pontig jutott 33 meccsen.

Egyéni csúcsai is legendásak: az 1988-as olimpián 55 pontot dobott Spanyolország ellen, míg az 1990-es világbajnokságon 52 pontot szerzett Ausztrália ellen.

Kiváló hárompontos dobásai miatt kapta a „Mão Santa” („Szent Kéz”) becenevet. Összesen 49 973 pontot szerzett pályafutása során, ezt a rekordot végül csak LeBron James tudta megdönteni 2024 áprilisában.

Elismerései között szerepel, hogy 1991-ben beválasztották a FIBA 50 legnagyobb játékosa közé, 1997-ben pedig megkapta az Olimpiai Érdemrendet. 2010-ben bekerült a FIBA és az NBA Hírességek Csarnokába is – annak ellenére, hogy soha nem játszott az amerikai ligában.

Régóta betegségek nehezítették az életét

Egészségi problémái már korábban is voltak: 2013-ban agyműtéten esett át, amikor rosszindulatú daganatot távolítottak el a fejéből. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert, sajtóhírek szerint otthonában lett rosszul. Bár azonnal mentőt hívtak hozzá, életét már nem tudták megmenteni.

A tragédia hírére Brazíliában háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el. A sportvilág egy kivételes tehetséget és példaképet veszített el – írja a Política.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
