"Nem tudnék rájuk haragudni" - Barnai Judit őszintén vallott a vágyáról

Barnai Judit ismét a válogatottban szeretne bizonyítani. A Cegléd 32 éves kosárlabdázója a Borsnak elmondta, hosszú kihagyás után tavaly újra meghívót kapott a nemzeti csapatba, ám addigra férjével, Curtisszel már elvállalták a TV2 népszerű műsorát, a Nagy Duettet, ezért végül nem tudott csatlakozni a kerethez. A center ugyanakkor hangsúlyozta: mindent megtesz azért, hogy a szeptemberben rajtoló világbajnokságon ismét a magyar válogatott mezét viselhesse.

Fotó: Tumbász Hédi

Novemberben engem is behívtak a válogatott keretbe, de sajnos hamarabb mondtam igent a Nagy Duettre. Attilával már tavaly április-május környékén megkeresett minket a TV2, hogy vállaljuk-e a műsort, mi pedig természetesen igent mondtunk. Aztán novemberben érkezett a válogatott meghívója, amire egyáltalán nem számítottam, főleg arra nem, hogy a vb-selejtezős keretbe is bekerülök. Akkor felhívtam a szövetségi kapitányt, és átbeszéltük a helyzetet. Azt mondtam neki: ha kiesünk a Nagy Duettből, tudok csatlakozni a válogatotthoz, ha viszont versenyben maradunk, akkor sajnos nem

- nyilatkozta a Borsnak Barnai Judit, aki reméli, döntése miatt senkiben sem maradt rossz érzés.

"Nem tudom, hogyan csapódott ez le Völgyi Péter szövetségi kapitányban, és a szakmai stábban. Tudom, hogy szeretnek engem, de azt is megértem, ha ez nem esett jól nekik. Ezért nem tudnék rájuk haragudni. Ha emiatt nyáron nem hívnak be az összetartásra, és elbukom a világbajnoki szereplést, az teljesen jogos döntés lenne. Ha viszont mindezek ellenére mégis számítanának rám, annak természetesen nagyon örülnék."

Barnai Judit bármikor rendelkezésre áll a magyar női kosárlabda válogatott számára

Barnai Judit: Vannak még csodák

A magyar női kosárlabda válogatott 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, miután márciusban 89-74-re legyőzte a házigazda Törökországot. A nemzeti csapat szeptemberben kezdi meg a szereplést a németországi tornán, ahol a B csoportban Dél-Korával, Nigériával és Franciaországgal találkozik.

Bitang nehéz csoportba kerültünk... Ugyanakkor vannak még csodák. Most, hogy négy csapatból három továbbjut, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nincs esélyük, sem pedig azt, hogy biztosan továbbjutunk. Tényleg bármi megtörténhet

- mondta Judit, aki kitért Juhász Dorka elképesztő karrierútjára, valamint az újoncként WNBA-draftolt Rátkai Eszter sikerére is.