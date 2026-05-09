"Nem tudnék rájuk haragudni" - Barnai Judit őszintén vallott a vágyáról

Barnai Judit ismét a válogatottban szeretne bizonyítani. A Cegléd 32 éves kosárlabdázója a Borsnak elmondta, hosszú kihagyás után tavaly újra meghívót kapott a nemzeti csapatba, ám addigra férjével, Curtisszel már elvállalták a TV2 népszerű műsorát, a Nagy Duettet, ezért végül nem tudott csatlakozni a kerethez. A center ugyanakkor hangsúlyozta: mindent megtesz azért, hogy a szeptemberben rajtoló világbajnokságon ismét a magyar válogatott mezét viselhesse.
Novemberben engem is behívtak a válogatott keretbe, de sajnos hamarabb mondtam igent a Nagy Duettre. Attilával már tavaly április-május környékén megkeresett minket a TV2, hogy vállaljuk-e a műsort, mi pedig természetesen igent mondtunk. Aztán novemberben érkezett a válogatott meghívója, amire egyáltalán nem számítottam, főleg arra nem, hogy a vb-selejtezős keretbe is bekerülök. Akkor felhívtam a szövetségi kapitányt, és átbeszéltük a helyzetet. Azt mondtam neki: ha kiesünk a Nagy Duettből, tudok csatlakozni a válogatotthoz, ha viszont versenyben maradunk, akkor sajnos nem
- nyilatkozta a Borsnak Barnai Judit, aki reméli, döntése miatt senkiben sem maradt rossz érzés.
"Nem tudom, hogyan csapódott ez le Völgyi Péter szövetségi kapitányban, és a szakmai stábban. Tudom, hogy szeretnek engem, de azt is megértem, ha ez nem esett jól nekik. Ezért nem tudnék rájuk haragudni. Ha emiatt nyáron nem hívnak be az összetartásra, és elbukom a világbajnoki szereplést, az teljesen jogos döntés lenne. Ha viszont mindezek ellenére mégis számítanának rám, annak természetesen nagyon örülnék."
A magyar női kosárlabda válogatott 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, miután márciusban 89-74-re legyőzte a házigazda Törökországot. A nemzeti csapat szeptemberben kezdi meg a szereplést a németországi tornán, ahol a B csoportban Dél-Korával, Nigériával és Franciaországgal találkozik.
Bitang nehéz csoportba kerültünk... Ugyanakkor vannak még csodák. Most, hogy négy csapatból három továbbjut, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy nincs esélyük, sem pedig azt, hogy biztosan továbbjutunk. Tényleg bármi megtörténhet
- mondta Judit, aki kitért Juhász Dorka elképesztő karrierútjára, valamint az újoncként WNBA-draftolt Rátkai Eszter sikerére is.
"Elképesztő, amit Juhász Dorka felépített magának. Tudatos döntés volt, hogy kimegy Amerikába, és onnan egészen a WNBA-ig jutott. Lenyűgöző az a munka és az a teljesítmény, amit nap mint nap bele pakol. És ott van Rátkai Eszti is. Amikor reggel felkeltem, és megláttam a telefonomon, hogy draftolták, egyszerűen nem akartam elhinni. Azt mondtam magamban: „Atyaég!” Emlékszem, amikor még együtt dolgoztunk az édesanyjával a Vasasnál, Eszti alig ötévesen ott szaladgált a pálya szélén az edzéseink alatt. Hihetetlen belegondolni, hogy azt a kislányt, akit annak idején még gyerekként láttam, ma már nemcsak a Pécs meghatározó játékosaként tartják számon, hanem odáig jutott, hogy a WNBA-ben draftolták. Szerintem egész Magyarország nagyon büszke rá"
- zárta Cegléd kiválósága.
