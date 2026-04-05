„Kiestünk, és boldog negyedik hely tulajdonosok vagyunk” – Curtis és Judie már nem küzdenek A Nagy Duett döntőjéért

A múltheti elődöntőben Till Attila és Liptai Claudia jelentették be, hogy ahogy a tavalyi, úgy A Nagy Duett 2026-os évada is hosszabb lesz, mint eredetileg tervezték. Így most még nem a döntősök, azaz Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., valamint Domján Evelin és Vastag Csaba küzdenek majd egymással, hanem A Nagy Duett kiesői. Ugyanis egy rendkívüli adás keretein belül az összes eddigi páros visszatér és versenybe száll a negyedik döntős helyért. Barnai Judie és Curtis azonban úgy érzik, ez már inkább csak jutalomjáték számukra, amiről lapunknak a rapper felesége mesélt.

A hétvégén úgy tűnt, hogy A Nagy Duett 8. évadának negyedik helyezettjei Judie és Curtis lettek, ám a váratlan csavar mindent megváltoztatott. Ennek ellenére a kosárlabdázó már elkönyvelte magában ezt az eredményt, amin nem is szeretne mindenáron változtatni.

Én úgy veszem, hogy kiestünk, és boldog negyedik hely tulajdonosok vagyunk. Azt gondolom, hogy már az is extra, hogy az elődöntőig eljutottunk, aminek nagyon örülök, mert ez tök nagy dolog. De sportolóként az a véleményem, hogy egy vesztes meccs után sem mondjuk, hogy játsszuk már újra, majd jövő héten jobb leszek. Tehát már kicsit az van bennem , hogy ha már kiestünk, akkor kiestünk, és ez a plusz adás csak egy olyan élmény, amit maximum élvezni szeretnék

– kezdte Barnai Judit.

„Persze szó sincs róla, hogy nem készülünk, hiszen ott leszünk, letoljuk, beletesszük a munkát, amit eddig is, de számomra ez már nem igazán versenyszituáció. Furcsa lenne úgy bekerülni, hogy egyszer már kiestünk, de ha véletlenül úgy alakul, akkor nyilván örülni fogok neki” – jelentette ki.

A Nagy Duett szereplői mindent beleadtak

Persze a 8 hete tartó munkát nemcsak a döntősök, hanem Judiék is érzik, és bár hatalmas élmény volt számukra a műsor, nem tagadja, kimerültek.

„Elképesztően fárasztóak voltak az elmúlt hetek. Nekem most szerdán is meccsem volt úgy, hogy reggel még forgattunk, de múlt szombaton is meccsem volt, utána vasárnap szintén a Duett, és ezt végig így csináltam. Emellett igyekeztem az edzésekre is eljutni, amikor csak tudtam, szóval ez teljesen más kihívás, mint mondjuk az Ázsia Expressz, ahol el voltunk szeparálva mindentől, és nem kellett a saját civil életünket összeegyeztetni a műsorral. Úgyhogy most már nagyon várom, hogy májusban tudjak majd pihenni” – vallotta be a sportoló.

Viszont azt is el kell mondanom, hogy abszolút hihetetlen élmény volt ez a műsor. Nagyon élveztem, hogy minden héten más lehettem, és még ha nincs is jó hangom, de imádtam itt lenni. Szóval ha lenne még valaha hasonló lehetőség a jövőben, ami persze nem a Sztárban Sztár, akkor jönnék szívesen, bár nem tudom bárki szeretne-e még hallani énekelni

– tette még hozzá nevetve.