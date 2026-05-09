Íme a top 5 legszebb tengerparti város Európában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 10:15
Fedezd fel Európa partmenti kincseit, ahol a történelmi városnézés és a tengerparti pihenés élménye találkozik. Összeállításunk segít kiválasztani a számodra ideális úti célt a legszebb tengerparti városok listájáról.
Etédi Alexa
A legszebb tengerparti városok mindig különleges kettősséget kínálnak: napközben a hullámok hűsítő közelségét élvezheted, este pedig a macskaköves utcák kulturális pezsgése vár. Ez a típusú kikapcsolódás kiváló választás azoknak, akik a tengerparti semmittevést aktív felfedezéssel és építészeti látnivalókkal egészítenék ki.

San Sebastian, a baszk város, amely a legszebb tengerparti városok egyike Európában.
Fotó: Tanya Keisha /   shutterstock
  • Biarritz és San Sebastián: az atlanti partvidék eleganciája, szörfparadicsomok és gasztronómiai élmények Franciaországban és a Baszkföldön.
  • Trieszt és Brighton: történelmi kávéházi kultúra az Adrián, valamint az angol tengerpart ikonikus vidámparki hangulata.
  • Bodrum: az ókori világörökség romjai és a modern luxus találkozása a török égei-tengeri riviérán.

Melyek a legszebb tengerparti városok Európában?

Európa partvonalai mentén lépten-nyomon olyan történelmi központokba lehet botlani, ahol a sós tengeri levegő régi korok eleganciájával és modern művészeti negyedekkel keveredik. Legyen szó az Atlanti-óceán vad hullámairól vagy a Földközi-tenger türkizkék öbleiről, ezek a helyszínek bizonyítják, hogy a városnézés és a strandolás nem zárja ki egymást, sőt, együtt adják ki az igazán teljes utazási élményt.

A tetszés persze mindig relatív, a leglátványosabbakból is tucatnyi akad, azonban a legszebb tengerparti városok összeállításával olyan helyszínek is a látóteredbe kerülhetnek, amelyekről esetleg nem is gondoltad volna, hogy érdemesek egy látogatásra.

Biarritz, Franciaország

Franciaország atlanti partvidékének egyik leglátványosabb öblében fekvő város a XIX. század közepén vált halászkikötőből elegáns fürdőhellyé. A települést III. Napóleon felesége, Eugénia császárné választotta nyári rezidenciájául, aminek köszönhetően ma is számos Belle Époque stílusú villát csodálhatsz meg a sétautak mentén. A homokos partot két sziklanyúlvány öleli körbe, a látóhatárt pedig a Pireneusok csúcsai és az óceánon lovagló szörfösök látványa uralja.

Biarritz elegáns tengerpartja.
Fotó: Telly /   shutterstock

San Sebastián, Spanyolország

A baszkföldi Donostia (más néven San Sebastián) a Playa de la Concha kagyló alakú strandjával és a környező hegyek panorámájával vonzza az utazókat. Az óváros szűk utcái híres gasztronómiai központok, ahol a helyi pinxtos-bárok kínálatát érdemes végigkóstolnod egy pohár baszk bor kíséretében. Ha nyugodtabb környezetre vágysz, a helyiek által kedvelt Zurriola strand ideális választás a hullámok megfigyeléséhez vagy a szörfözéshez.

A baszk San Sebastian városképe a magasból fotózva.
Fotó: Mazur Travel /   shutterstock

Trieszt, Olaszország

Az olasz Adria északi részén fekvő kikötőváros, Trieszt az osztrák-magyar múlt építészeti emlékeit és a hamisítatlan mediterrán életérzést ötvözi. A helyiek kávé iránti szenvedélye kiemelkedő, így a történelmi kávéházak meglátogatása elengedhetetlen része a programnak. A városi strand Barcola külvárosában található, ahol egy öt kilométer hosszú parti sétány köti össze a különböző fürdőhelyeket a központtal.

Az olaszországi Trieszt városképi részlete csatornával, csónakokkal és elegáns házakkal.
Fotó: xbrchx /   shutterstock

Brighton, Anglia

Brightont London „fürdőkádjaként” is emlegetik, hiszen az angol fővárostól alig egy órányi autóútra található a szigetország legismertebb tengerparti üdülőhelye. Fő jellegzetessége a tengerbe nyúló Palace Pier, amely vidámparki játékaival és árusító bódéival klasszikus tengerparti hangulatot áraszt, valamint az elegáns, indiai stílusú Royal Pavilion, amely a brit uralkodócsalád tengerparti rezidenciája. A kavicsos strand mellett a North Laine negyed apró üzletei, a street art alkotások, és a pezsgő fesztiválélet adnak modern karaktert a településnek.

A brightoni Royal Pavilion tündérrózsákkal.
Fotó: Alexey Fedorenko /   shutterstock

Bodrum, Törökország

Törökország égei-tengeri partvidékének központja, Bodrum az ókori Halikarnasszosz romjaira épült, így a látogatók a mauzóleum maradványai mellett a keresztes lovagok által emelt Szent Péter-erődöt is megtekinthetik. A várost fehérre meszelt kőházai és a jachtkikötőben sorakozó hajók miatt gyakran nevezik a török St. Tropez-nak. A félszigeten számos öböl kínál lehetőséget a fürdőzésre, az óváros pedig a modern turisztikai szolgáltatások mellett is megőrizte eredeti, idilli jellegét.

A bodrumi Szent Péter-erőd, háttérben a Földközi-tenger vitorlásokkal.
Fotó: Efired /   shutterstock

Nézd meg videón is a különleges hangulatú Brightont:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
