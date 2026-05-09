Íme a top 5 legszebb tengerparti város Európában

A legszebb tengerparti városok mindig különleges kettősséget kínálnak: napközben a hullámok hűsítő közelségét élvezheted, este pedig a macskaköves utcák kulturális pezsgése vár. Ez a típusú kikapcsolódás kiváló választás azoknak, akik a tengerparti semmittevést aktív felfedezéssel és építészeti látnivalókkal egészítenék ki.

Ezek a legszebb tengerparti városok Európában, ahol biztosan nem fogsz unatkozni (a képen San Sebasian tengerpartja).

Fotó: Tanya Keisha / shutterstock

Biarritz és San Sebastián: az atlanti partvidék eleganciája, szörfparadicsomok és gasztronómiai élmények Franciaországban és a Baszkföldön.

történelmi kávéházi kultúra az Adrián, valamint az angol tengerpart ikonikus vidámparki hangulata. Bodrum: az ókori világörökség romjai és a modern luxus találkozása a török égei-tengeri riviérán.

történelmi kávéházi kultúra az Adrián, valamint az angol tengerpart ikonikus vidámparki hangulata. Bodrum: az ókori világörökség romjai és a modern luxus találkozása a török égei-tengeri riviérán.

Melyek a legszebb tengerparti városok Európában?

Európa partvonalai mentén lépten-nyomon olyan történelmi központokba lehet botlani, ahol a sós tengeri levegő régi korok eleganciájával és modern művészeti negyedekkel keveredik. Legyen szó az Atlanti-óceán vad hullámairól vagy a Földközi-tenger türkizkék öbleiről, ezek a helyszínek bizonyítják, hogy a városnézés és a strandolás nem zárja ki egymást, sőt, együtt adják ki az igazán teljes utazási élményt.

A tetszés persze mindig relatív, a leglátványosabbakból is tucatnyi akad, azonban a legszebb tengerparti városok összeállításával olyan helyszínek is a látóteredbe kerülhetnek, amelyekről esetleg nem is gondoltad volna, hogy érdemesek egy látogatásra.

Biarritz, Franciaország

Franciaország atlanti partvidékének egyik leglátványosabb öblében fekvő város a XIX. század közepén vált halászkikötőből elegáns fürdőhellyé. A települést III. Napóleon felesége, Eugénia császárné választotta nyári rezidenciájául, aminek köszönhetően ma is számos Belle Époque stílusú villát csodálhatsz meg a sétautak mentén. A homokos partot két sziklanyúlvány öleli körbe, a látóhatárt pedig a Pireneusok csúcsai és az óceánon lovagló szörfösök látványa uralja.

Biarritz, amely halászfaluból nőtte ki magát arisztokratikus császári fürdőhellyé.

Fotó: Telly / shutterstock

San Sebastián, Spanyolország

A baszkföldi Donostia (más néven San Sebastián) a Playa de la Concha kagyló alakú strandjával és a környező hegyek panorámájával vonzza az utazókat. Az óváros szűk utcái híres gasztronómiai központok, ahol a helyi pinxtos-bárok kínálatát érdemes végigkóstolnod egy pohár baszk bor kíséretében. Ha nyugodtabb környezetre vágysz, a helyiek által kedvelt Zurriola strand ideális választás a hullámok megfigyeléséhez vagy a szörfözéshez.