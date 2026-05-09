Íme a top 5 legszebb tengerparti város Európában

A legszebb tengerparti városok mindig különleges kettősséget kínálnak: napközben a hullámok hűsítő közelségét élvezheted, este pedig a macskaköves utcák kulturális pezsgése vár. Ez a típusú kikapcsolódás kiváló választás azoknak, akik a tengerparti semmittevést aktív felfedezéssel és építészeti látnivalókkal egészítenék ki.
Európa partvonalai mentén lépten-nyomon olyan történelmi központokba lehet botlani, ahol a sós tengeri levegő régi korok eleganciájával és modern művészeti negyedekkel keveredik. Legyen szó az Atlanti-óceán vad hullámairól vagy a Földközi-tenger türkizkék öbleiről, ezek a helyszínek bizonyítják, hogy a városnézés és a strandolás nem zárja ki egymást, sőt, együtt adják ki az igazán teljes utazási élményt.
A tetszés persze mindig relatív, a leglátványosabbakból is tucatnyi akad, azonban a legszebb tengerparti városok összeállításával olyan helyszínek is a látóteredbe kerülhetnek, amelyekről esetleg nem is gondoltad volna, hogy érdemesek egy látogatásra.
Franciaország atlanti partvidékének egyik leglátványosabb öblében fekvő város a XIX. század közepén vált halászkikötőből elegáns fürdőhellyé. A települést III. Napóleon felesége, Eugénia császárné választotta nyári rezidenciájául, aminek köszönhetően ma is számos Belle Époque stílusú villát csodálhatsz meg a sétautak mentén. A homokos partot két sziklanyúlvány öleli körbe, a látóhatárt pedig a Pireneusok csúcsai és az óceánon lovagló szörfösök látványa uralja.
A baszkföldi Donostia (más néven San Sebastián) a Playa de la Concha kagyló alakú strandjával és a környező hegyek panorámájával vonzza az utazókat. Az óváros szűk utcái híres gasztronómiai központok, ahol a helyi pinxtos-bárok kínálatát érdemes végigkóstolnod egy pohár baszk bor kíséretében. Ha nyugodtabb környezetre vágysz, a helyiek által kedvelt Zurriola strand ideális választás a hullámok megfigyeléséhez vagy a szörfözéshez.
Az olasz Adria északi részén fekvő kikötőváros, Trieszt az osztrák-magyar múlt építészeti emlékeit és a hamisítatlan mediterrán életérzést ötvözi. A helyiek kávé iránti szenvedélye kiemelkedő, így a történelmi kávéházak meglátogatása elengedhetetlen része a programnak. A városi strand Barcola külvárosában található, ahol egy öt kilométer hosszú parti sétány köti össze a különböző fürdőhelyeket a központtal.
Brightont London „fürdőkádjaként” is emlegetik, hiszen az angol fővárostól alig egy órányi autóútra található a szigetország legismertebb tengerparti üdülőhelye. Fő jellegzetessége a tengerbe nyúló Palace Pier, amely vidámparki játékaival és árusító bódéival klasszikus tengerparti hangulatot áraszt, valamint az elegáns, indiai stílusú Royal Pavilion, amely a brit uralkodócsalád tengerparti rezidenciája. A kavicsos strand mellett a North Laine negyed apró üzletei, a street art alkotások, és a pezsgő fesztiválélet adnak modern karaktert a településnek.
Törökország égei-tengeri partvidékének központja, Bodrum az ókori Halikarnasszosz romjaira épült, így a látogatók a mauzóleum maradványai mellett a keresztes lovagok által emelt Szent Péter-erődöt is megtekinthetik. A várost fehérre meszelt kőházai és a jachtkikötőben sorakozó hajók miatt gyakran nevezik a török St. Tropez-nak. A félszigeten számos öböl kínál lehetőséget a fürdőzésre, az óváros pedig a modern turisztikai szolgáltatások mellett is megőrizte eredeti, idilli jellegét.
