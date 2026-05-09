Hatalmas baklövés történt a budapesti BL-döntő kapcsán, fél Európa ezen nevet

Súlyos következményei lettek egy szurkoló hencegésének a budapesti BL-döntő előtt. Mint ismert, a PSG mellett az Arsenal jutott be a fináléba – utóbbi csapatban pedig annyira bízott az egyik angol drukker, hogy állítólag már a legrangosabb európai kupasorozat legelején lefoglalta szállását május utolsó hétvégéjére a magyar fővárosba. Az viszont óriási hibának minősült, ahogy utólag ezzel dicsekedett az interneten.

A budapesti BL-döntőt a Puskás Arénában rendezik meg május 30-án

Budapesti BL-döntő: nagy hibát vétett a szurkoló

Soha nem voltak kétségeim. Bíztam Artetában

– jelent meg az interneten egy Sam nevű Arsenal-szurkoló bejegyzése, aki állítólag 186 angol fontért (76 ezer Ft) foglalt szobát egy négycsillagos budapesti hotelbe még tavaly. Most viszont ugyanaz 1200 fontba, azaz közel 500 ezer forintba kerül.

A drukker viszont végzetes hibát vétett, amikor a nagy dicsekvés közepette rajta hagyta a foglalási azonosítót a képen. A rivális Tottenham egyik szurkolója ugyanis ezt meglátta, és lemondta a szállást.

Élvezd az utazást

– fűzte hozzá viccesen a Henry nevű Spurs-szurkoló, aki válaszlevelet is kapott a budapesti hoteltől a foglalás törléséről. Bár az elkövetővel együtt az interneten nagyon sokan jót nevetnek a történeteken, az Arsenal pórul járt szurkolójának aligha őszinte a mosolya a történtek után...