KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas baklövés történt a budapesti BL-döntő kapcsán, fél Európa ezen nevet

bl-döntő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 10:30
Arsenalszurkolókhotel
Az egyik Arsenal-szurkoló hatalmas hibát vétett. Rendesen pórul járt a budapesti BL-döntő előtt.
B.
A szerző cikkei

Súlyos következményei lettek egy szurkoló hencegésének a budapesti BL-döntő előtt. Mint ismert, a PSG mellett az Arsenal jutott be a fináléba – utóbbi csapatban pedig annyira bízott az egyik angol drukker, hogy állítólag már a legrangosabb európai kupasorozat legelején lefoglalta szállását május utolsó hétvégéjére a magyar fővárosba. Az viszont óriási hibának minősült, ahogy utólag ezzel dicsekedett az interneten.

budapesti BL-döntő a Puskás Arénában
A budapesti BL-döntőt a Puskás Arénában rendezik meg május 30-án
Fotó: Stephen McCarthy / Getty Images

Budapesti BL-döntő: nagy hibát vétett a szurkoló

Soha nem voltak kétségeim. Bíztam Artetában

– jelent meg az interneten egy Sam nevű Arsenal-szurkoló bejegyzése, aki állítólag 186 angol fontért (76 ezer Ft) foglalt szobát egy négycsillagos budapesti hotelbe még tavaly. Most viszont ugyanaz 1200 fontba, azaz közel 500 ezer forintba kerül. 

A drukker viszont végzetes hibát vétett, amikor a nagy dicsekvés közepette rajta hagyta a foglalási azonosítót a képen. A rivális Tottenham egyik szurkolója ugyanis ezt meglátta, és lemondta a szállást.

Élvezd az utazást

– fűzte hozzá viccesen a Henry nevű Spurs-szurkoló, aki válaszlevelet is kapott a budapesti hoteltől a foglalás törléséről. Bár az elkövetővel együtt az interneten nagyon sokan jót nevetnek a történeteken, az Arsenal pórul járt szurkolójának aligha őszinte a mosolya a történtek után...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu