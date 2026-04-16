"Szüleim is örömkönnyeket hullajtottak" - Rátkai Eszter mindent elmondott a Borsnak az amerikai kalandról

Kedd hajnalban rendezték meg az észak-amerikai profi női kosárlabdaliga (WNBA) idei draftját. A játékosbörzén a csapatok azokat a fiatal tehetségeket választják ki, akinek esélyt adnak a bizonyításra. Elsőként a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Phoenix Mercury a harmadik kör 12. helyén – összességében a 42. pozícióban – kiválasztotta a magyar válogatott irányítóját, Rátkai Esztert, a NKA Universitas Pécs játékosát. A játékos lapunknak nyilatkozva elmondta: leírhatatlan élmény volt, amikor hajnali háromkor egy ilyen fantasztikus hírre ébredt.

Rátkai Esztert a Phoenix Mercury amerikai kosárlabda csapat draftolta Fotó: Milad Payami

Nem mindennapi dolog, hogy valakit 19 évesen draftolnak, ezért különösen hálás vagyok érte. Amikor megtudtam, szinte leírhatatlan volt az örömöm. A menedzserem, Patonay Ádám előre szólt, hogy hajnali három körül hívni fog, és semmiképp se némítsam le a telefonom. Így is történt: pontban háromkor csörgött, Ádám hívott, és gratulált, hogy a Phoenix Mercury kiválasztott. Hihetetlen érzés volt az éjszaka közepén egy ilyen fantasztikus hírre ébredni

- nyilatkozta a Borsnak Rátkai Eszter, akinek a sikerét a csapattársai is nagy örömmel fogadták.

"Mindenkit teljesen meglepett a hír, mert senkinek nem beszéltem arról, hogy egyáltalán esélyem lehet a draftra. Szerettem volna ezt megtartani magamnak és a családomnak, hogy együtt várjuk ki, és együtt éljük át ezt a pillanatot. Így aztán mindenkit váratlanul ért, amikor kiderült. Ennek ellenére sokan korán felkeltek, és már reggelre rengeteg üzenetet kaptam – csapattársaktól, ismerősöktől egyaránt. Később, amikor személyesen is találkoztunk, mindenki odajött hozzám, gratulált, és együtt örültünk."

Rátkai Eszter: Örömkönnyeket hullajtottak a szüleim

Rátkai Eszter útja már gyerekkorában eldőlt, hiszen édesanyja, Eördögh Edit 48-szoros magyar válogatott játékos volt, akire Sopronban a mai napig ikonként tekintenek. Visszavonulását követően az elmúlt évtizedben a Vasas utánpótláscsapatait irányította edzőként, így nem is kérdés, hogy Eszter pályafutásában ki játszotta a legnagyobb szerepet.

Anyukám 25 évig kosárlabdázott. Gyakorlatilag beleszülettem ebbe a közegbe. Már egészen kicsi koromban ott voltam a meccsein, az öltöző környékén szaladgáltam, és amint lehetett, mentem vele a pályára. Mindig ebben a légkörben voltam, így nem meglepő, hogy nagyon korán megszerettem a kosárlabdát

- nyilatkozta a Pécs női kosárlabda csapatának játékosa, majd hozzátette, a szüleit is nagyon megérintette a nagy hír.