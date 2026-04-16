"Szüleim is örömkönnyeket hullajtottak" - Rátkai Eszter mindent elmondott a Borsnak az amerikai kalandról

Kedd hajnalban rendezték meg az észak-amerikai profi női kosárlabdaliga (WNBA) idei draftját. A játékosbörzén a csapatok azokat a fiatal tehetségeket választják ki, akinek esélyt adnak a bizonyításra. Elsőként a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Phoenix Mercury a harmadik kör 12. helyén – összességében a 42. pozícióban – kiválasztotta a magyar válogatott irányítóját, Rátkai Esztert, a NKA Universitas Pécs játékosát. A játékos lapunknak nyilatkozva elmondta: leírhatatlan élmény volt, amikor hajnali háromkor egy ilyen fantasztikus hírre ébredt.
Nem mindennapi dolog, hogy valakit 19 évesen draftolnak, ezért különösen hálás vagyok érte. Amikor megtudtam, szinte leírhatatlan volt az örömöm. A menedzserem, Patonay Ádám előre szólt, hogy hajnali három körül hívni fog, és semmiképp se némítsam le a telefonom. Így is történt: pontban háromkor csörgött, Ádám hívott, és gratulált, hogy a Phoenix Mercury kiválasztott. Hihetetlen érzés volt az éjszaka közepén egy ilyen fantasztikus hírre ébredni
- nyilatkozta a Borsnak Rátkai Eszter, akinek a sikerét a csapattársai is nagy örömmel fogadták.
"Mindenkit teljesen meglepett a hír, mert senkinek nem beszéltem arról, hogy egyáltalán esélyem lehet a draftra. Szerettem volna ezt megtartani magamnak és a családomnak, hogy együtt várjuk ki, és együtt éljük át ezt a pillanatot. Így aztán mindenkit váratlanul ért, amikor kiderült. Ennek ellenére sokan korán felkeltek, és már reggelre rengeteg üzenetet kaptam – csapattársaktól, ismerősöktől egyaránt. Később, amikor személyesen is találkoztunk, mindenki odajött hozzám, gratulált, és együtt örültünk."
Rátkai Eszter útja már gyerekkorában eldőlt, hiszen édesanyja, Eördögh Edit 48-szoros magyar válogatott játékos volt, akire Sopronban a mai napig ikonként tekintenek. Visszavonulását követően az elmúlt évtizedben a Vasas utánpótláscsapatait irányította edzőként, így nem is kérdés, hogy Eszter pályafutásában ki játszotta a legnagyobb szerepet.
Anyukám 25 évig kosárlabdázott. Gyakorlatilag beleszülettem ebbe a közegbe. Már egészen kicsi koromban ott voltam a meccsein, az öltöző környékén szaladgáltam, és amint lehetett, mentem vele a pályára. Mindig ebben a légkörben voltam, így nem meglepő, hogy nagyon korán megszerettem a kosárlabdát
- nyilatkozta a Pécs női kosárlabda csapatának játékosa, majd hozzátette, a szüleit is nagyon megérintette a nagy hír.
Hajnali három után rögtön fel is hívtam őket, és reméltem, hogy nem némították le a telefonjukat. Szerencsére elértem a szüleimet, és elképesztően boldogok voltak – még örömkönnyek is hullajtottak. Nagyon büszkék rám, ezt minden nap elmondják, én pedig rendkívül hálás vagyok, hogy ilyen támogató családom van, akik mindenben mellettem állnak.
Rátkai Eszter 2027 nyarán csatlakozik a Phoenixhez, addig azonban más célok is lebegnek a szeme előtt.
"Jelenleg még nem utazom ki, itthon maradok. A klubbal abban állapodtunk meg, hogy legkorábban jövő nyáron vágok bele. Most a szezon hajrája a legfontosabb: előttünk áll a rájátszás és a bajnokság vége, a cél pedig egyértelműen a döntőbe jutás. Számomra most ez az elsődleges feladat. Azonban idén nyáron kilátogatok a csapathoz, hogy egy kicsit megismerjem a légkört, a várost, és azt is, milyen az „amerikai levegő". Ez egyfajta egyéni felkészülés lesz számomra, hiszen fontos, hogy kölcsönösen megismerjük egymást. Természetesen találkozom majd a lányokkal, az edzőkkel, a klubbal és a teljes menedzsmenttel is" - nyilatkozta Eszter, aki az új kalandba egyedül vág majd bele.
Ez úgy működik, hogy a játékos költözik ki egyedül, hiszen profi szinten már felnőttként kezelnek minket, így a szülők nem tartanak velünk. Ugyanakkor szeretném, ha idővel ők is jobban belelátnának abba, mi történik velem kint és ha idejük engedi, majd kilátogatnak hozzám
- zárta Rátkai Eszter.
