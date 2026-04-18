Most jött a hír: hosszan tartó betegség után elhunyt a népszerű sorozat színésze

Elhunyt Finnian Garbutt, a bangori születésű színész, akit a legtöbben a BBC Hope Street című sorozatából ismerhettek, ahol Ryan Power rendőrtisztet alakította. A 28 éves színésznél 25 éves korában diagnosztizáltak rosszindulatú melanómát, miután a fodrásza egy gyanús anyajegyre figyelt fel nála egy járvány utáni hajvágás során.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Családja közleményben tudatta a tragikus hírt:

Mindig szeretni fogunk, és hiányozni fogsz, Finn.

Garbutt tavaly vette feleségül partnerét, Louise-t, akivel egy egyéves kislányt neveltek. A család megrendülten számolt be arról, hogy a színész állapota az utóbbi időben hirtelen megromlott.

„Mérhetetlen fájdalommal jelentjük be, hogy Finnian elhunyt, miután állapota váratlanul rosszabbra fordult. A legjobb férj, apa, fiú, testvér és barát volt, akit csak kívánhattunk.”

A család köszönetet mondott a támogatásért és a részvétnyilvánításokért ebben a „rendkívül nehéz időszakban”. Egy korábban létrehozott adománygyűjtő oldal több mint 90 ezer fontot gyűjtött össze, amelynek célja az volt, hogy segítséget nyújtson Garbutt feleségének és kislányának. A színész testvére, Luke egy pénteki bejegyzésben erősítette meg, hogy Finnian csütörtökön, otthon, családja körében hunyt el.

A támogatásotok lehetővé tette, hogy Finn és családja az utolsó napokat együtt tölthesse, anyagi aggodalmak nélkül. Láttuk, ahogy teher esik le a válláról, és valóban élvezte az utolsó heteit – ez óriási ajándék volt, amit nektek köszönhetünk

– írta.

Elhunyt a népszerű BBC sorozat színésze

A BBC és a sorozat készítői is megemlékeztek a színészről. Eddie Doyle, a BBC Northern Ireland tartalomért felelős vezetője kiemelte, hogy Garbutt „kulcsfontosságú része volt a Hope Street sikerének”, és sokat adott karakteréhez az elmúlt három évad során.

A produkciós cég, a Long Story TV közleményében úgy fogalmazott:

Finnian a Hope Street család szeretett tagja volt. Öröm volt vele dolgozni, mindig jó hangulatot hozott a forgatásra, és a közönség is nagyon kedvelte.

Fel volt készülve a halálra

Korábban a színész őszintén beszélt arról, hogy legnagyobb vágya az volt, hogy kislánya emlékezzen rá:

„Azt szerettem volna, ha megélem azt a pontot, amikor már emlékezni fog rám. Most még a legjobb barátja vagyok… de amikor meghalok, nem lesznek emlékei rólam, és ez nagyon fáj.”