A Nyerő páros átka több nyertesre is lecsapott már

Nemrég jelentették be, hogy 2026-ban is elindul a Nyerő páros, aminek tagjai már a villában vannak. Több olyan szereplő is van, aki második nekifutásra próbál szerencsét a műsorban, köztük LL. Junior, Szegedi Fecsó és Pumped Gabo is. Bár nyilván más oldalán indulnak, mint korábban. Az előző évadok győztesei közül egyet sem találunk az ismétlők között, feltehetően azért, mert tudják, túl nagy párkapcsolati kihívás a sokat támadott RTL műsor. Több nyertesre le is csapott a Nyerő páros átok, ami már 23 szakítást hozott.

A Nyerő páros első győztesei, Peller Anna és Lukács Miki sok ideig titkolták válásukat (Fotó: hot! magazin archív)

Lukács Miki és Peller Anna lettek az első Nyerő páros győztesei

2016-ban indult először a műsor, amit az akkoriban még álompárnak tekintett sztárházaspár nyert meg. Később azonban 14 év és egy közös lánygyermek után válásuk nagy port kavart. 2023 tavaszán. Tehát hét évvel a Nyerő páros után, jelentették be válásukat, ám sokáig nem lehetett tudni az okát. 2025-ben azonban a Tények Plusz kamerái előtt Lukács Miki kitálalt korábbi házasságáról és a válás körülményeiről.

A válás rengeteg tapasztalatot adott, hogy a legjobb kapcsolatok is át tudnak formálódni egy társközösségi vagy testvéri viszonnyá. Nem volt óriási dráma a válásunk körül, mivel mindketten éreztük, hogy már nem szerelmesként tekintünk egymásra, hanem maximum barátként. Már nem volt vonzalom, legalábbis olyan, mint aminek egy férfi és nő között kell lennie. Úgyhogy gyorsan meghoztuk ezt a döntést, egy olyan 2-3 év alatt

– vallotta be a TV2-nek a sztárapuka.

Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó viharos kapcsolatának nem lett szép vége (Fotó: Mediaworks archív)

Szegedi Fecsó másodjára indul a Nyerő párosban

Korábban Vasvári Vivien mellett sikerült megnyerni a műsor 2018-as évadát. Már az esküvő is megvolt, illetve közös gyermekük, Edward is megszületett, amikor 2019-ben a válás mellett döntöttek. Már korábban gyülekeztek a viharfelhők kapcsolatuk felett, ám a Nyerő páros után mindenki azt hitte, hogy boldogan élnek majd egymás mellett.

A nyár elején volt egy szétválásunk. Akkor még adtam magunknak egy újabb esélyt, de Fecsó nem tudott élni ezzel. Aztán azt éreztem, hogy be kell fejeznünk a közös életünket, mert ha így folytatjuk, akkor kiöljük egymásból azt, amit a kapcsolatunk elején rajongásig szerettünk. Nem akartam addig húzni, amíg elkezdjük gyűlölni egymást, nem akartam, hogy a gyerekek állandóan veszekedő szülőket lássanak

– nyilatkozta akkoriban Vasvári Vivien lapunknak.