A Nyerő páros átka több nyertesre is lecsapott már

Nemrég jelentették be, hogy 2026-ban is elindul a Nyerő páros, aminek tagjai már a villában vannak. Több olyan szereplő is van, aki második nekifutásra próbál szerencsét a műsorban, köztük LL. Junior, Szegedi Fecsó és Pumped Gabo is. Bár nyilván más oldalán indulnak, mint korábban. Az előző évadok győztesei közül egyet sem találunk az ismétlők között, feltehetően azért, mert tudják, túl nagy párkapcsolati kihívás a sokat támadott RTL műsor. Több nyertesre le is csapott a Nyerő páros átok, ami már 23 szakítást hozott.
2016-ban indult először a műsor, amit az akkoriban még álompárnak tekintett sztárházaspár nyert meg. Később azonban 14 év és egy közös lánygyermek után válásuk nagy port kavart. 2023 tavaszán. Tehát hét évvel a Nyerő páros után, jelentették be válásukat, ám sokáig nem lehetett tudni az okát. 2025-ben azonban a Tények Plusz kamerái előtt Lukács Miki kitálalt korábbi házasságáról és a válás körülményeiről.
A válás rengeteg tapasztalatot adott, hogy a legjobb kapcsolatok is át tudnak formálódni egy társközösségi vagy testvéri viszonnyá. Nem volt óriási dráma a válásunk körül, mivel mindketten éreztük, hogy már nem szerelmesként tekintünk egymásra, hanem maximum barátként. Már nem volt vonzalom, legalábbis olyan, mint aminek egy férfi és nő között kell lennie. Úgyhogy gyorsan meghoztuk ezt a döntést, egy olyan 2-3 év alatt
– vallotta be a TV2-nek a sztárapuka.
Korábban Vasvári Vivien mellett sikerült megnyerni a műsor 2018-as évadát. Már az esküvő is megvolt, illetve közös gyermekük, Edward is megszületett, amikor 2019-ben a válás mellett döntöttek. Már korábban gyülekeztek a viharfelhők kapcsolatuk felett, ám a Nyerő páros után mindenki azt hitte, hogy boldogan élnek majd egymás mellett.
A nyár elején volt egy szétválásunk. Akkor még adtam magunknak egy újabb esélyt, de Fecsó nem tudott élni ezzel. Aztán azt éreztem, hogy be kell fejeznünk a közös életünket, mert ha így folytatjuk, akkor kiöljük egymásból azt, amit a kapcsolatunk elején rajongásig szerettünk. Nem akartam addig húzni, amíg elkezdjük gyűlölni egymást, nem akartam, hogy a gyerekek állandóan veszekedő szülőket lássanak
– nyilatkozta akkoriban Vasvári Vivien lapunknak.
A Nyerő páros 2019-es évadában a műsorvezető és énekesnő barátnője jártak sikerrel és nyerték meg a műsort. Két fiúgyermekük is született, ám az esküvő még nem történt meg. A lánykérésen már túlvannak, ám elmondásaik alapján nem sietik el a lagzit.
Ők lettek a Nyerő páros első olyan győztesei, akik eddig még nem mentek szét és közösen képzelik el a távoli jövőt is.
2019-ben a Konyhafőnök műsorában ismerkedtek meg, ami után 2020-ban elindultak a Nyerő párosban. Miután megnyerték a műsort, egyből jöhetett a házasság, egy évvel később. 2022-ben pedig már érkezett is Kamilla, a házaspár első és eddig egyetlen közös gyermeke.
Már pár hónap után tudtam, hogy nekünk közös jövőnk van, amikor pedig megérkeztek a kommentek, miszerint »úgysem leszünk együtt sokáig«, rögtön tudtam, hogy tévednek. Jenő elképesztően motiváló személyiség, és soha nem hagyná, hogy ugyanott maradjak, ahol a megismerkedésünkkor tartottam
– vallotta korábban Rácz-Gyuricza Dóra.
A ValóVilág korábbi sztárja a 2021-es Nyerő párosban szerepelt Odettel, akivel azóta viharos a kapcsolata. Többször szakítottak, ám egy botrányos reality ismét egymásra találtak. Norbi azóta ceremóniamesterként dolgozik és néha Odett is elkíséri az eseményekre.
Jelenleg nem járnak jegyben, de az esküvőkön néha belegondolnak, hogy milyen lenne, ha ők is oltár elé állnának.
A műsorvezető és párja 2022-ben nyerték meg a Nyerő párost, ám rá két évre már a külön utak mellett döntöttek. Csilla azóta ismét megtalálta a szerelmet és Nicolával már első gyermekük is megszületett. Azóta pedig Zsolt is megtalálta kedvesét, így mindkettőjük boldog kapcsolatban él szakításuk után.
Rájuk is igaz, hogy a Nyerő páros győzelme nem egyenlő azzal, hogy kapcsolatuk örökké tartani fog.
A házaspár 2022-ben szerepelt a Nyerő párosban, ahol a végső győzelmet is megszerezték. Később az Ázsia Expresszben és A Nagy Duettben is együtt indultak. Ezekben a műsorokban, azonban nem sikerült a győzelem, ám ettől függetlenül nem csüggedtek kiesésük után.
Én úgy veszem, hogy kiestünk, és boldog negyedik hely tulajdonosok vagyunk. Azt gondolom, hogy már az is extra, hogy az elődöntőig eljutottunk, aminek nagyon örülök, mert ez tök nagy dolog
– nyilatkozta A Nagy Duett után Barnai Judie.
A híres dj, Jauri és Berényi Dorina, miután megnyerték a műsort, egy évet sem tudtak várni, hogy végül külön utakon folytassák. Éppen, hogy véget ért a Nyerő páros 2024-es évada, amikor a két fiatal bejelentette a hírt.
Bárdosi Sándorék és Bódi Bencéék ellen győzedelmeskedett a szabadszájú sztárpár, akik már 18 éve alkotnak egy párt. Kiemelkednek ezzel a korábbi győztesek közül. Már az esküvő is megtörtént és két közös gyermeküknek boldog szülei.
Az idei évad forgatása már elindult és mindenki kíváncsi, hogy vajon lesújt-e újra a Nyerő páros átka.
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