„Fizetek a fotósnak, ha...” – Pap Dorci a világ legszűkebb bugyijára vetkőzött: őrületes fotón a pucérkodás

Az Exatlon Hungary egykori üdvöskéje pontosan tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet, és a rajongók szokás szerint ezúttal sem rejtették véka alá a lelkesedésüket. Pap Dorci jelenleg a napfényes Marbellán piheni ki a mindennapok fáradalmait, a spanyolországi luxuskörnyezetből posztolt legújabb fényképe pedig pillanatok alatt letarolta az Instagramot. A szingli lányt valósággal megrohamozták a hódolók, a dicsérő szavak mellett pedig rengeteg ajánlat és egészen furcsa, meghökkentő kérdés is megtalálta.

Pap Dorci bikinis képe nagy sikert aratott (Fotó: Bors)

Pap Dorci alakja elvarázsolta a férfiakat

A fiatal influenszer valósággal megőrjíti a férfiakat, akik százával küldik neki a különböző üzeneteket. Voltak, akik megmaradtak a klasszikus udvarlásnál: „Gyönyörű vagy, mint mindig “. Egy másik hódolója szintén nem fukarkodott a hangzatos bókokkal: „Nagyon szép lány vagy Dorci! Elismerésem. Tündökölj”. Megjelentek azonban a kifejezetten bizarr kérésekkel bombázó követők is. Az egyik kommentelő például még pénzt sem sajnált volna egy pikáns felvételért:

Fizetek a fotósnak ha hátulról is csinál egy képet rólad ebben a szettben. Kifejezetten a kalap érdekel mindenképpen hátulról, hogy áll vajon...

Még mindig egyedülálló

A rengeteg kíváncsiskodó és a szerelmi életét firtató kérdésáradat miatt Dorci nemrégiben úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba, és egyszer s mindenkorra lezárja a találgatásokat. Közösségi oldalán rendkívül határozottan és lényegretörően reagált a követői folyamatos ostromára: „Megválaszolom gyorsan, hogy a kérdések 90 százaléka ne erről szóljon innentől. Nem, nincsen párkapcsolatom” – szögezte le az Exatlon sztárja, aki ezzel a rövid, de velős mondattal igyekezett elejét venni a további pletykáknak.

Óriási mérföldkőhöz ért

Bár sokan nem értik, hogy egy ilyen gyönyörű nő miért van egyedül, Dorcinak nyomós oka van a függetlenségre, hiszen az élete nemrég hatalmas mérföldkőhöz érkezett: saját erőből megvette élete legelső lakását. Ez a komoly lépés is bizonyítja, hogy Dorci rendkívül céltudatos, önálló nő, aki szilárd alapokat teremtett a jövőjének, és nincs rászorulva arra, hogy kompromisszumot kössön. Korábban már vallott arról, hogy nehezen nyit a férfiak felé, mert válogatós típus, és pontos elképzelései vannak. Nem akar mindenáron kapcsolatot csak azért, hogy elmondhassa, van valakije. Amíg a nagy ő nem érkezik meg, addig is a saját sikereinek örül, és büszkén élvezi a saját lakása nyújtotta biztonságot, na meg a marbellai forróságot.