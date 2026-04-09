Születésnapja előtt hunyt el a magyar sportlegenda

Néhány nappal 71. születésnapja előtt elhunyt a legendás magyar származású, felvidéki diszkoszvető, Bugár Imre. A tragikus hírt a Dukla Katonai Sportközpont közölte.

Diszkoszvető legendától búcsúzik a felvidéki sport: elhunyt Bugár Imre

Bugár kiemelkedő sportoló volt, aki impozáns fizikai adottságai mellett kedves és karizmatikus személyiségével is kitűnt. Egészségi problémái ellenére is energikus maradt. Decemberben, a cseh Év Sportolója gálán örömmel és lendülettel vette át a sportlegendáknak járó díjat, amelyet világbajnoki és Európa-bajnoki címe, valamint olimpiai ezüstérme alapján érdemelt ki. Nem csak az atléták között volt népszerű, hanem történeteivel is gyakran szórakoztatta környezetét.

Tizenöt éves koráig nem foglalkozott diszkoszvetéssel, kezdetben kézilabdázott. Már ekkor megmutatkozott rendkívüli karereje: egy alkalommal egy lövéssel eltörte a kapus bokáját, máskor pedig a labdát a kapufához „szögezte” a kapus ujjaival együtt.

Utána már féltem lőni

– idézte fel később.

Magyar családban jött világra a Csallóközkürt nevű, Dunaszerdahelyhez közeli településen. A szlovák nyelvet tanulmányai során sajátította el, ekkor kezdett komolyabban az atlétikával is foglalkozni. Katonai szolgálata idején került a prágai Duklához, amely meghatározó szerepet játszott karrierjében. Edzőjével, Miloslav Vlček kiváló párost alkottak. Idővel átvette a csehszlovák élvonalbeli diszkoszvető szerepét az olimpiai bajnok Ludvík Daněk után.

Így csúszott le az olimpiáról Bugár Imre

Két évvel később, a moszkvai olimpián ezüstérmet nyert Viktor Rascsupkin mögött. A verseny körülményeit később így idézte fel:

A tévéfelvételeken látszott, hogy a jelöléseket máshova teszik, hogy ő nyerjen. Legmesszebbre a kubai Delis dobott, aztán én, Rascsupkin érem nélkül maradt volna. Másnap azonban eltűnt a felvétel, és állítólag a KGB archívumában sincs nyoma a diszkoszversenynek

1982-ben Athénban Európa-bajnoki címet szerzett, miután az első két gyengébb dobás után edzője tanácsát követve változtatott: „Hagyd a technikát, és dobd bele az erőt!” Az 1983-as helsinki világbajnokságon is diadalmaskodott, ahol többek között a kubai Delist is legyőzte, és a dobogón honfitársával, Gejza Valenttel állhatott.