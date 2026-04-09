Születésnapja előtt hunyt el a magyar sportlegenda

Néhány nappal 71. születésnapja előtt elhunyt a legendás magyar származású, felvidéki diszkoszvető, Bugár Imre. A tragikus hírt a Dukla Katonai Sportközpont közölte.
Bugár kiemelkedő sportoló volt, aki impozáns fizikai adottságai mellett kedves és karizmatikus személyiségével is kitűnt. Egészségi problémái ellenére is energikus maradt. Decemberben, a cseh Év Sportolója gálán örömmel és lendülettel vette át a sportlegendáknak járó díjat, amelyet világbajnoki és Európa-bajnoki címe, valamint olimpiai ezüstérme alapján érdemelt ki. Nem csak az atléták között volt népszerű, hanem történeteivel is gyakran szórakoztatta környezetét.
Tizenöt éves koráig nem foglalkozott diszkoszvetéssel, kezdetben kézilabdázott. Már ekkor megmutatkozott rendkívüli karereje: egy alkalommal egy lövéssel eltörte a kapus bokáját, máskor pedig a labdát a kapufához „szögezte” a kapus ujjaival együtt.
Utána már féltem lőni
– idézte fel később.
Magyar családban jött világra a Csallóközkürt nevű, Dunaszerdahelyhez közeli településen. A szlovák nyelvet tanulmányai során sajátította el, ekkor kezdett komolyabban az atlétikával is foglalkozni. Katonai szolgálata idején került a prágai Duklához, amely meghatározó szerepet játszott karrierjében. Edzőjével, Miloslav Vlček kiváló párost alkottak. Idővel átvette a csehszlovák élvonalbeli diszkoszvető szerepét az olimpiai bajnok Ludvík Daněk után.
Két évvel később, a moszkvai olimpián ezüstérmet nyert Viktor Rascsupkin mögött. A verseny körülményeit később így idézte fel:
A tévéfelvételeken látszott, hogy a jelöléseket máshova teszik, hogy ő nyerjen. Legmesszebbre a kubai Delis dobott, aztán én, Rascsupkin érem nélkül maradt volna. Másnap azonban eltűnt a felvétel, és állítólag a KGB archívumában sincs nyoma a diszkoszversenynek
1982-ben Athénban Európa-bajnoki címet szerzett, miután az első két gyengébb dobás után edzője tanácsát követve változtatott: „Hagyd a technikát, és dobd bele az erőt!” Az 1983-as helsinki világbajnokságon is diadalmaskodott, ahol többek között a kubai Delist is legyőzte, és a dobogón honfitársával, Gejza Valenttel állhatott.
Olimpiai aranyérmet azonban nem nyerhetett, mivel a Los Angeles-i játékokon a csehszlovák csapat nem vett részt. Éppen egy amerikai versenysorozaton tartózkodott, amikor erről értesült.
A világ legjobb diszkoszvetőjeként nem harcolhattam az olimpiai aranyért, pedig megvolt rá az esélyem. Két héttel az olimpia után a döntősök Brüsszelbe jöttek versenyre, akkor ez volt a Grand Prix. Ott öt métert vertem rájuk
– mondta egy korábbi interjúban.
Habár aranyérmet sosem nyert, karrierjével beleírta magát a sport történelmébe. Pályafutása során 71,26 méteres egyéni csúcsot állított fel, amely máig csehszlovák rekord – írja a Nemzeti Sport.
