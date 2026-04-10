Meghalt Michael J. Fox? A Vissza a jövőbe sztárja frappánsan reagált a saját halálhírére

A Vissza a jövőbe és még számos remek film sztárja, Michael J. Fox hosszú évek, évtizedek óta küzd a Parkinson-kórral, de a betegség ellenére most, 64 évesen is aktívan színészkedik. Nagyon aggódnak érte a rajongói, hiszen egyre csak rosszabb az állapota, ezért kaptak sokan a szívükhöz, mikor a minap bejelentette a CNN, hogy meghalt színész.
Szerencsére nem kell aggódni, csupán egy óriási hibáról van szó, ugyanis a CNN véletlenül egy előre bekészített halálhírt közölt cikk és videó formájában. Rögtön bocsánatot kértek, Michael J. Fox pedig megerősítette, hogy életben van, sőt, még frappánsan is reagált a saját halálhírére:
Hogyan reagálsz, amikor bekapcsolod a tévét, és a CNN bejelenti, hogy meghaltál?
A mindössze 29 évesen diagnosztizált Michael J. Fox hozzátette, hogy ilyesmi évente megtörténik vele, de minden oké.
