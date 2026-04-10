Meghalt Michael J. Fox? A Vissza a jövőbe sztárja frappánsan reagált a saját halálhírére

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 06:53
Szörnyű hiba történt: bejelentették, hogy meghalt Michael J. Fox, pedig mégse.

A Vissza a jövőbe és még számos remek film sztárja, Michael J. Fox hosszú évek, évtizedek óta küzd a Parkinson-kórral, de a betegség ellenére most, 64 évesen is aktívan színészkedik. Nagyon aggódnak érte a rajongói, hiszen egyre csak rosszabb az állapota, ezért kaptak sokan a szívükhöz, mikor a minap bejelentette a CNN, hogy meghalt színész.

Michael J. Fox / Fotó: Ron Adar

Szerencsére nem kell aggódni, csupán egy óriási hibáról van szó, ugyanis a CNN véletlenül egy előre bekészített halálhírt közölt cikk és videó formájában. Rögtön bocsánatot kértek, Michael J. Fox pedig megerősítette, hogy életben van, sőt, még frappánsan is reagált a saját halálhírére:

Hogyan reagálsz, amikor bekapcsolod a tévét, és a CNN bejelenti, hogy meghaltál?

A mindössze 29 évesen diagnosztizált Michael J. Fox hozzátette, hogy ilyesmi évente megtörténik vele, de minden oké.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
