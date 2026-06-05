Tom Holland 30 évesen tervezte otthagyni a Pókembert - mi lesz most a világsztár kedvelt szerepével?

Tom Holland egy régebbi interjújában elmondta: 30 évesen már biztosan nem szeretne Marvel-karakterek szerepébe bújni.
A GQ-nak adott interjúban a Christopher Nolan rendezésében készült Odüsszeia című filmben játszott szerepéről beszélt, de a 30 éves angol színésznek nem mindig ezek voltak a tervei élete erre az időszakára.
Ha 30 éves korom után játszom Pókembert, akkor valamit rosszul csináltam
- mondta szintén a GQ-nak 2021-ben.
Holland, aki most 30 éves, elmondta: nemrég viszont látta ezt az idézetet, és megdöbbent azon, hogy akkoriban mit gondolhatott.
Azt hiszem, a lényeg az, hogy szívesen átadnám valakinek, de ezt még nem sikerült elérnem
- mondta a színész.
Holland 18 éves kora óta játssza Peter Parkert, és elmondta, sok tárgyalást igényelne otthagyni a karaktert, ezért lehet, hogy átírja az idézett életkort 37-re.
Szóval nem tudom, mi lehetett… Lehet, hogy egy félelemkeltésre irányuló stratégia része volt
- mondta, utalva a Sonyra akivel szerződés alatt áll.
A színész hozzátette, hogy több mint büszke lenne arra, ha folytathatná a munkát a sikersorozattal. Arról is őszintén beszélt, hogy Pókember mára élete egyik örömforrása - nem véletlenül, hiszen a forgatásokon ismerkedett meg mára jegyese lévő Zendayával - írja a People.
Annyi csodálatos dolog történik a magánéletemben, ami elkísér majd az életem hátralévő részében, és úgy érzem, új perspektívát kaptam arra, hogy hol akarok létezni Hollywoodban.
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