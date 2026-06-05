SMA-s Nárcisz már az egyetemre készül: "Szerencsésnek érzem magam, hogy tavaly kaptam még egy esélyt az élettől"

Mintha csak egy nemzeti parkba sétálnánk be, olyan gyönyörű az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet parkja. Árnyat adó sűrű erdő, madárcsicsergés, a levegőt szinte harapni lehet. Maga a nyugalom szigete. Mégis, ahogy közeledünk az egyik épülethez, a csend kezd fájdalmassá válni. Ahogy végigsétálunk a folyosón, elhaladunk egy fiatal lány besötétített szobája előtt. Dóri öt éve él itt. Nincs, aki látogassa. Egy olyan rejtélyes betegséggel él együtt, amit még az orvosok sem tudtak diagnosztizálni. Az egyetlen kapcsolata a külvilággal egy laptop, amin játszik, chat-el. Mellette lakik Lisztes Nárcisz, aki hatalmas mosollyal fogad minket, főleg, amikor meglátja, egy kutyus is érkezett hozzá látogatóba.

Lisztes Nárcisz és meglepetésvendége: Pamacs

Fotó: Mediaworks

Nárcisz kórterme igazán otthonos. A falakon a barátai által készített képek lógnak, alattuk pedig szépen sorakozik a sok-sok ajándékba kapott plüss. Az ápolók nagyon készségesek, megengedik, hogy mindenki kedvére dekorálja a kórtermet. Nárcisz már három hónapja fekszik itt bent. Bár ez élete leghosszabb kórházi tartózkodása, nem csügged, tele van tervekkel.

Lisztes Nárcisz egyetemre készül

Nárcisz azzal írta be magát a történelembe, hogy egy súlyos veleszületett izomsorvadással, az úgynevezett SMA-val együtt élve, ágyhoz kötötten érettségizett le. Tette ezt ráadásul mindenféle könnyítés nélkül, annak ellenére, hogy nem sokkal az érettségi vizsgák előtt kórházba került. Itt azonban nem áll meg, rengeteg terve van még a jövőre.

Érettségi után Nárcisz több hivatáson is elgondolkodott. Többek között érdekelte a pszichológia, végül azonban úgy döntött, két másik szakra adja be a jelentkezését. Szeretne ugyanis a közösségi médiában sokkal tudatosabban jelen lenni, sőt, később professzionálisan is foglalkozni vele.

Igazából pszichológiára szerettem volna jelentkezni, de ahhoz még kell csinálnom egy emelt érettségit, amire idén már sajnos nem volt időm. Gondoltam, hogy addig jelentkezem másik szakra, mivel már így is kihagytam egy évet a tavalyi rosszullétem miatt. Így esett a választásom a gazdálkodás és menedzsmentre, illetve a kommunikáció és médiatudományra. Ez a kettő az, ami még érdekel és azt hiszem még ebben tudom elképzelni a jövőt

— magyarázta lapunknak a fiatal lány.