Csak bulizni indult, holtan találták az eltűnt 21 éves fiút

Egy 21 éves brit fiatal holttestét találták meg Rotterdamban. Bradley Passey május 30-a óta eltűntként volt nyilvántartva, egy éjszakába nyúló szórakozás után veszett nyoma.
A brit fiatalt barátai utoljára május 30-án hajnal 2 óra körül látták a Munch nevű éjszakai klub előtt Hollandiában. Passey egy hostelben szállt meg, azonban az esti program után nem tért vissza a szállására. Családja akkor kezdett aggódni, amikor a fiatal nem jelent meg a hazafelé tartó gépen, és semmilyen kapcsolatot nem tudtak vele létesíteni.
A családja Rotterdamba utazott, miközben a helyi hatóságok nagyszabású keresést indítottak. Hozzátartozói plakátokat helyeztek ki a városban, és olyan embereket kerestek, akik rendelkezhetnek róla készült felvételekkel.
Bradley nővére, Amy Passey később a közösségi médiában közölte, hogy a család értesítést kapott arról, hogy Bradley a Maas folyóba fulladt. Amy a Facebookon ezt írta:
Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha ilyen bejegyzést kell közzétennünk, de sajnálattal közöljük, hogy ma reggel megerősítették: Bradley Passey tragikus módon a Maas folyóba fulladt.
A közösségi médiában sokan fejezték ki részvétüket a családnak - írja a Mirror. Az eset körülményeit vizsgálják.
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