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Csak bulizni indult, holtan találták az eltűnt 21 éves fiút

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 07:35
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Összetört a fiatal családja. Az eltűntet napok óta nagy erőkkel keresték, sajnos megtörtént a legrosszabb.
Bors
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Egy 21 éves brit fiatal holttestét találták meg Rotterdamban. Bradley Passey május 30-a óta eltűntként volt nyilvántartva, egy éjszakába nyúló szórakozás után veszett nyoma. 

Holtan találták az eltűnt fiatalt
Holtan találták az eltűnt fiatalt / Fotó: Matej / Pexels

Az eltűnt fiatal szórakozni ment, tragédia történt

A brit fiatalt barátai utoljára május 30-án hajnal 2 óra körül látták a Munch nevű éjszakai klub előtt Hollandiában. Passey egy hostelben szállt meg, azonban az esti program után nem tért vissza a szállására. Családja akkor kezdett aggódni, amikor a fiatal nem jelent meg a hazafelé tartó gépen, és semmilyen kapcsolatot nem tudtak vele létesíteni.

A családja Rotterdamba utazott, miközben a helyi hatóságok nagyszabású keresést indítottak. Hozzátartozói plakátokat helyeztek ki a városban, és olyan embereket kerestek, akik rendelkezhetnek róla készült felvételekkel.

Bradley nővére, Amy Passey később a közösségi médiában közölte, hogy a család értesítést kapott arról, hogy Bradley a Maas folyóba fulladt. Amy a Facebookon ezt írta:

Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha ilyen bejegyzést kell közzétennünk, de sajnálattal közöljük, hogy ma reggel megerősítették: Bradley Passey tragikus módon a Maas folyóba fulladt.

A közösségi médiában sokan fejezték ki részvétüket a családnak - írja a Mirror. Az eset körülményeit vizsgálják.

 

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