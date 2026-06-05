Csak bulizni indult, holtan találták az eltűnt 21 éves fiút

Egy 21 éves brit fiatal holttestét találták meg Rotterdamban. Bradley Passey május 30-a óta eltűntként volt nyilvántartva, egy éjszakába nyúló szórakozás után veszett nyoma.

Holtan találták az eltűnt fiatalt / Fotó: Matej / Pexels

Az eltűnt fiatal szórakozni ment, tragédia történt

A brit fiatalt barátai utoljára május 30-án hajnal 2 óra körül látták a Munch nevű éjszakai klub előtt Hollandiában. Passey egy hostelben szállt meg, azonban az esti program után nem tért vissza a szállására. Családja akkor kezdett aggódni, amikor a fiatal nem jelent meg a hazafelé tartó gépen, és semmilyen kapcsolatot nem tudtak vele létesíteni.

A családja Rotterdamba utazott, miközben a helyi hatóságok nagyszabású keresést indítottak. Hozzátartozói plakátokat helyeztek ki a városban, és olyan embereket kerestek, akik rendelkezhetnek róla készült felvételekkel.

British man, 21, who went missing after TwitchCon event is found dead in water after family travelled to Netherlands in desperate bid to find him https://t.co/24o8GjeQtC — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Bradley nővére, Amy Passey később a közösségi médiában közölte, hogy a család értesítést kapott arról, hogy Bradley a Maas folyóba fulladt. Amy a Facebookon ezt írta:

Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha ilyen bejegyzést kell közzétennünk, de sajnálattal közöljük, hogy ma reggel megerősítették: Bradley Passey tragikus módon a Maas folyóba fulladt.

A közösségi médiában sokan fejezték ki részvétüket a családnak - írja a Mirror. Az eset körülményeit vizsgálják.