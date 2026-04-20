Történelmet írt a magyar búvár, Törőcsik Zsófia világcsúcsot állított fel

Sporttörténelmi pillanat született a szabadtüdős búvársportban, Törőcsik Zsófia elképesztő teljesítménnyel új világcsúcsot állított fel, és ismét a sportág élére került.

Újabb magyar siker, Törőcsik Zsófia vihette haza a szabadtüdős búvárok trófeáját

Egy magyar búvár világcsúcsot ért el szabadtüdős merülésben

A Világjátékok-győztes magyar búvár már a szezonra való felkészülés során is jelezte, hogy kivételes formában van, az edzések alatt egészen 107 méteres mélységig jutott, ami már akkor erősen sejtette, hogy komoly rekorddöntés készülhet.

A Fülöp-szigeteken, Mabiniben rendezett AIDA szabadtüdős búvár világbajnokság során végül sikerült is a bravúr, 105 méteres merülésével világrekordot állított fel, ezzel új szintre emelve a sportágat – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a magyar búvár sajtócsapata.

A magyar klasszis teljesítménye nemcsak az aktuális szezon egyik legnagyobb szenzációja, hanem komoly mérföldkő a szabadtüdős búvárkodás történetében is. A szakértők szerint ráadásul ezzel még nincs vége, a bifin (kétuszonyos) kategóriában is világrekord-közeli eredményeket várnak tőle, így könnyen lehet, hogy több szakágban is a világ élén végez.

A szakértő hangsúlyozta, hogy míg más országokban a sportág fejlődése már évtizedek óta zajlik, addig Magyarországon mindez rendkívül rövid idő alatt, nagyjából öt év alatt ment végbe, ami különösen figyelemre méltó eredményt jelent.