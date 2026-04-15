Rejtélyes eltűnés a Dunánál: egy fiatal egyetemistát keresnek Budapesten

Április 5-én délután Budapesten, a IX. kerületben, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású férfi, Belkass Yacine. A szemtanúk beszámolói szerint az eltűnt egyetemista aznap besétált a folyóba, ezt követően nyoma veszett és azóta sem látták.
Barátja jelentése alapján a rendőrség jelenleg eltűnt személyként keresi. A történtek pontos körülményei mindmáig tisztázatlanok. A család és a barátok folyamatosan várják a szemtanúk jelentkezéseit, illetve olyan felvételeket, amelyek segíthetnek rekonstruálni az eseményeket. Egyelőre nincs olyan bizonyított videó vagy adat, amely egyértelműen megmutatná, mi történt azután, hogy a fiatal férfi a vízbe lépett. Az eltűnt fiú édesapja nyilvánosan is segítséget kért a közösségi média csoportjaiban. Abban bízik, hogy fiát épségben megtalálják. Elmondása szerint Yacine legnagyobb álma az volt, hogy Budapesten szerezze meg diplomáját: a fiatal férfi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karának hallgatója, és tanulmányai befejezésére készül.
Az eltűnés óta több mint egy hét telt el, ám a keresés eddig nem vezetett eredményre. Az ügy körülményei továbbra is rejtélyesek. A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület vezetője, Szathmári Zsolt elmondta, amennyiben vízi mentésekhez kérik fel őket, hogyan járnak el.
A mentőbúvárok leggyakrabban az úgynevezett „beforduló” szakaszokon keresnek. Ezek azok a pontok a folyón, ahol a víz sodrása megtörik, lelassul vagy akár vissza is fordul. Ilyen helyek jellemzően szigetek csúcsai, kanyarulatok, part menti törések. Ezeken a helyeken a víz nem egyenletesen áramlik, hanem örvényeket képez. A sodrás ilyenkor elveszíti az erejét, irányt vált, és visszaforgó áramlatok alakulnak ki. Emiatt a vízbe került tárgyak vagy személyek nem sodródnak tovább egyenesen, hanem könnyen „megakadnak” vagy egy adott területen belül mozognak. Ezért a mentőegységek és a búvárok elsősorban ezeket a pontokat vizsgálják át, mivel itt nagyobb az esély arra, hogy megtalálják az eltűnt személyt.
A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület munkatársai ezekben a helyzetekben kulcsszerepet töltenek be. Az elmúlt két évtized során összesen 136 alkalommal vettek részt mentési műveletekben, ami jól mutatja, milyen gyakran van szükség a szakértelmükre és gyors beavatkozásukra.
A Dunába kerülések sajnos viszonylag gyakran előfordulnak, többféle okból. Ezek jelentős része nem szándékos: balesetek, strandolás közbeni problémák, vízparti események vagy figyelmetlenség miatt is rendszeresen szükség van mentési beavatkozásra a hazai vizeken. Az önszántából vízbe lépők esetei ennél jóval ritkábbak, és egészen más körülmények közé tartoznak
– mondta a kutató-mentő búvár.
Amennyiben a fiatal férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, a IX. kerületi Rendőrkapitányságon tudnak bejelentést tenni. De akár névtelenségük megőrzése mellett is a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívó számon is megtehetik.
