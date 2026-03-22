Mindenkit átvertek Liverpoolban; Szoboszlai Dominik köpni-nyelni nem tudott

A Liverpool 4-0-ra kiütötte a Galatasarayt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így bejutott a legjobb nyolc közé. A Vörösök ezúttal mindenkit átvertek: új szögletvariációt húztak elő, amelyet korábban rendre Szoboszlai Dominik végzett el, most azonban más megoldást választottak. Alexis Mac Allister beadása után a 25 éves magyar középpályás ballal talált a hálóba. Szoboszlai Dominik gólját IDE kattintva tekintheted meg.

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool-Galatasaray Bl-mérkőzés legjobbja / Fotó: Charlie Crowhurst - UEFA

Szoboszlai köpni-nyelni nem tudott, akkora dicséretet kapott

A Liverpool-Galatasaray BL-meccs után Szoboszlai Dominikot választották a találkozó legjobbjának. A mérkőzést követően a Vörösök ikonja, Steven Gerrard mellett értékelt a magyar középpályás, aki elmondta, jó érzés számára, ha hozzá hasonlítják.

Hihetetlen pillanat ez most. Gyerekként a tévében láttam a példaképemet, most pedig én vagyok a Liverpool nyolcas számú játékosa. Jó érzés, ha hozzá hasonlítanak. Mindannyiunkat inspirál, miatta is jó ebben a klubban játszani

- mondta Szoboszlai, majd jött Gerrard dicsérete: a klubikon szerint a magyar játékos alkalmas arra, hogy a jövőben a Liverpool csapatkapitánya legyen.

Szoboszlai Dominik és Steven Gerrard interjúját IDE kattintva nézheted meg.

Steven Gerrard szerint a jövőben Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya / Fotó: Alex Pantling - UEFA

Nem lesz Forma-1-es nagydíj áprilisban

Az iráni konfliktussal kapcsolatos biztonsági aggályok miatt elmarad az áprilisi Forma–1-es Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj. A bahreini futamot április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna meg. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is megszólalt az ügyben: nem zárják ki, hogy a törölt futamokat később, az eredeti helyszíneken pótolják. A Forma-1-ről szóló teljes cikket IDE kattintva olvashatod el.