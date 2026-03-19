Szoboszlai Dominik köpni-nyelni nem tudott, élő adásban jött a meglepetés

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 05:47
liverpoolgalatasaraybajnokok ligája
A magyar játékos gólt rúgott, s a meccs legjobbja lett a BL-ben. Szoboszlai Dominik utána megkapta élete bókját.

Nem történt meglepetés, az európai szövetségnél (UEFA) is Szoboszlai Dominik lett a Liverpool-Galatasaray meccs legjobbja. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a középpályás gyönyörű gólja törte fel először a törökök védelmét, majd a Pool 4-0-ra nyert, s összesítésben 4-1-gyel jutott tovább.

Szoboszlai Dominik a meccs legjobbja lett a BL-ben Fotó: Charlie Crowhurst - UEFA

A mérkőzés után a TNT Sports kamerái előtt Szoboszlai Dominik a Liverpool ikonjával, Steven Gerrarddal együtt adott interjút. Sokan hozzá hasonlítják a játékost, s nem csak a 8-as mezszám miatt. Rögtön ki is jelentették 16 évvel ezelőtt Gerrard lőtt hasonló gólt, mint most Szoboszlai.

Hihetetlen pillanat ez most. Gyerekként a tévében láttam a példaképemet, most pedig én vagyok a Liverpool nyolcas számú játékosa. Jó érzés, ha hozzá hasonlítanak. Mindannyiunkat inspirál, miatta is jó ebben a klubban játszani

- mondta Szoboszlai, majd jött Gerrard bókja. A Vörösökkel BL-t nyerő ikon kimondta azt, amiről hónapok óta beszélnek Liverpoolban.

Dominik alkalmas arra, hogy csapatkapitány legyen

- jelentette ki a nagy előd Szoboszlairól.

Szoboszlai visszavághat a BL-ben

Az angol bajnok a törökök elleni sikerével a legjobb nyolc közé jutott a BL-ben. Ott a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél, tavaly a címvédő franciák búcsúztatták a Vörösöket a sorozatból a 16 között. 

 

