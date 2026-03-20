Szoboszlai végre egy csapatba került Viníciusszal

A Liverpool szerda este lehengerlő játékkal 4-0-ra kiütötte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt, ezzel magabiztosan jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A találkozón Szoboszlai Dominik kezdte meg a gólgyártást, akit végül a meccs legjobbjának választottak. Azonban itt még nem ért véget az elismerések sora, ugyanis a magyar klasszist a hét álomcsapatába is beválogatták - madridi barátjával egyetemben.

Szoboszlai Dominik szerdai gólja is jelölt az UEFA-nál a hét legszebb találat címre / Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai mellett ugyanis a Manchester City ellen duplázó Vinícius Júnior szintén bekerült a legjobb tizenegybe, így a két jó barát egy csapatban találta magát.

Szoboszlai Dominik közeledik a Real felé?

Nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan már nem csupán az ehhez hasonló elismerések keretében lesznek csapattársak. Az utóbbi hónapokban egyre többször merült fel Szoboszlai neve a Real Madriddal kapcsolatban, és spanyol források szerint Vinícius személyesen is kampányol a királyiaknál a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzéséért.

Köztudott, hogy a két játékos jó viszonyt ápol egymással: a brazil támadó korábban maga is elárulta, hogy Szoboszlai az egyik legközelebbi barátja a futballvilágban. A magyar sztár pedig nemrég Vini monogramjával ellátott cipőről közölt fotót.

Mindeközben Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya felfedte: Szoboszlai gyermekkori álma a Real Madrid mezét viselni. Bár jelenleg úgy tűnik, jól érzi magát Liverpoolban, viszont a 2028-ig szóló szerződését egyelőre nem hosszabbították meg az Anfielden.