Szoboszlai végre egy csapatba került Viníciusszal

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 10:25
Vinícius JrBajnokok LigájaReal Madrid
A magyar klasszis újabb rangos elismerésben részesült. Szoboszlai Dominik és brazil barátja, Vinícius egy álomcsapatban kaptak helyet, de könnyen lehet, hogy ez még csak a kezdet, és hamarosan valóban ugyanabban a mezben léphetnek pályára.

A Liverpool szerda este lehengerlő játékkal 4-0-ra kiütötte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt, ezzel magabiztosan jutott be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A találkozón Szoboszlai Dominik kezdte meg a gólgyártást, akit végül a meccs legjobbjának választottak. Azonban itt még nem ért véget az elismerések sora, ugyanis a magyar klasszist a hét álomcsapatába is beválogatták - madridi barátjával egyetemben.

Fotó: Carl Recine / Getty Images

Szoboszlai mellett ugyanis a Manchester City ellen duplázó Vinícius Júnior szintén bekerült a legjobb tizenegybe, így a két jó barát egy csapatban találta magát.

Szoboszlai Dominik közeledik a Real felé?

Nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan már nem csupán az ehhez hasonló elismerések keretében lesznek csapattársak. Az utóbbi hónapokban egyre többször merült fel Szoboszlai neve a Real Madriddal kapcsolatban, és spanyol források szerint Vinícius személyesen is kampányol a királyiaknál a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzéséért.

Köztudott, hogy a két játékos jó viszonyt ápol egymással: a brazil támadó korábban maga is elárulta, hogy Szoboszlai az egyik legközelebbi barátja a futballvilágban. A magyar sztár pedig nemrég Vini monogramjával ellátott cipőről közölt fotót.

Mindeközben Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya felfedte: Szoboszlai gyermekkori álma a Real Madrid mezét viselni. Bár jelenleg úgy tűnik, jól érzi magát Liverpoolban, viszont a 2028-ig szóló szerződését egyelőre nem hosszabbították meg az Anfielden.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu