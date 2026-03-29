Szoboszlai meglepetést okozott; mindenki röhögésben tört ki

Szoboszlai Dominik Telkibe érkezése, valamint évfordulós ajándéka mellett Arne Slot utódjával kapcsolatos pletykák hozták leginkább lázba a Bors olvasóit a héten.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Magyarországon ünnepelte az első házassági évfordulóját / Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

Buzsik Borka rózsacsokrot kapott Szoboszlaitól

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és felesége a héten ünnepelték az első házassági évfordulójukat. A szerelmesek 2025 márciusában mondták ki a boldogító igent, azóta pedig egy kislányuk is született. A házaspár a válogatott szünet miatt Magyarországon ünnepelhette a jeles napot, Buzsik Borka Instagram-történetéből pedig az is kiderült, hogy Szoboszlai egy virágcsokorral kedveskedett párjának. A részleteket ide kattintva olvashatod.

Szoboszlai Dominik autója poén tárgya lett

A Liverpool sztárja egy Lamborghinivel gurult be hétfőn a válogatott főhadiszállására, de az autója miatt később mindenki röhögésben tört ki – hála Schäfer Andrásnak. A csapatkapitány éppen aláírásokat osztogatott a rajongóknak, amikor felbukkant az Union Berlin játékosa egy cipősdobozzal a kezében, amit muszáj volt valahova lepakolnia, a csapattárs luxusautója pedig éppen kapóra jött. Schäfer poénján mindenki hatalmas nevetésben tört ki.

Kiderült a válogatottnál, ki lesz a Liverpool új edzője

Spanyol, angol és német hírportálok egybehangzó értesülése szerint Xabi Alonso és stábja már javában készül arra, hogy átvegyék a stafétabotot Arne Slottól. Sajtóhírek szerint Florian Wirtz a német válogatott összetartásán már ki is kotyogta, mi készül a Vörösök háza táján.

