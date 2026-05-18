Káoszba fulladt a mérkőzés – maszkos szurkolók rohanták le a futballpályát

A francia labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója rémisztő zavargásba torkollott, a játékosoknak menekülniük kellett a pályáról. A FC Nantes és a Toulouse FC közötti találkozót hirtelen félbeszakították.

A francia labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójának Nantes-Toulouse mérkőzése botrányos körülmények között ért véget Fotó: AFP

Maszkos ultrák egy nagy csoportja áttörte a stadion kordonjait, berohant a pályára, és háborús övezetté változtatta az arénát. Az eredmény 0–0 volt, amikor erőszakba fulladt a stadion hangulata. A Nantes szurkolóinak tucatjai a csapat borzalmas szezonja miatt dühödtek fel. Átjutottak a rendezőkön, majd áttörték a biztonsági kordont – írja a Fox News.

Feketébe öltözve, arcukat eltakarva a randalírozók fáklyákat és pirotechnikai eszközöket dobáltak a pályára. Mindkét csapat játékosai az öltözők felé menekültek, miközben a pályát elárasztották a huligánok.

Shocking scenes at La Beaujoire, where ultras, furious at their club’s relegation, stormed the pitch, forcing the match between Nantes and Toulouse to be abandoned. Vahid Halilhodžić, 74, stood his ground in the face of hooded men. What an image.pic.twitter.com/gpmqBsRXPH — Léo Aschi (@_LeoAschi_) May 17, 2026

A zavargások megfékezésére rohamrendőrök vonultak a pályára teljes felszerelésben. A feszült szembenállás után a rendőröknek sikerült visszaszorítaniuk a pályára özönlő szurkolókat a lelátóra. A játékvezetők és a helyi hatóságok ezután gyorsan megállapították, hogy a játékosok biztonságát már nem lehet garantálni, ezért a mérkőzést végleg lefújták.

Marina Ferrari francia sportminiszter a közösségi médiában bírálta a randalírozókat, és elfogadhatatlannak nevezte az esetet.

A francia futballvezetésre most komoly nyomás nehezedik, hogy lépjen fel az országban egyre súlyosabb huligánproblémával szemben. A Nantes várhatóan súlyos büntetést kap. Egy olyan klubnál, amely már így is a kiesés ellen harcol, a saját szurkolók akár a végső, megsemmisítő csapást is mérhették a csapatra.