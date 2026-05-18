Káoszba fulladt a mérkőzés – maszkos szurkolók rohanták le a futballpályát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 06:23
Mindössze 22 perc kellett ahhoz, hogy vasárnap teljes káosz törjön ki a Stade de la Beaujoire stadionban. A francia labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójának Nantes-Toulouse mérkőzése botrányos körülmények között ért véget

A francia labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója rémisztő zavargásba torkollott, a játékosoknak menekülniük kellett a pályáról. A FC Nantes és a Toulouse FC közötti találkozót hirtelen félbeszakították.

Maszkos ultrák egy nagy csoportja áttörte a stadion kordonjait, berohant a pályára, és háborús övezetté változtatta az arénát. Az eredmény 0–0 volt, amikor erőszakba fulladt a stadion hangulata. A Nantes szurkolóinak tucatjai a csapat borzalmas szezonja miatt dühödtek fel. Átjutottak a rendezőkön, majd áttörték a biztonsági kordont – írja a Fox News.

Feketébe öltözve, arcukat eltakarva a randalírozók fáklyákat és pirotechnikai eszközöket dobáltak a pályára. Mindkét csapat játékosai az öltözők felé menekültek, miközben a pályát elárasztották a huligánok.

A zavargások megfékezésére rohamrendőrök vonultak a pályára teljes felszerelésben. A feszült szembenállás után a rendőröknek sikerült visszaszorítaniuk a pályára özönlő szurkolókat a lelátóra. A játékvezetők és a helyi hatóságok ezután gyorsan megállapították, hogy a játékosok biztonságát már nem lehet garantálni, ezért a mérkőzést végleg lefújták.

Marina Ferrari francia sportminiszter a közösségi médiában bírálta a randalírozókat, és elfogadhatatlannak nevezte az esetet.

A francia futballvezetésre most komoly nyomás nehezedik, hogy lépjen fel az országban egyre súlyosabb huligánproblémával szemben. A Nantes várhatóan súlyos büntetést kap. Egy olyan klubnál, amely már így is a kiesés ellen harcol, a saját szurkolók akár a végső, megsemmisítő csapást is mérhették a csapatra.

 

