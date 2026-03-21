BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Benedek névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arne Slot kiakadt, Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 18:45
A Liverpool mesterének nagyon elege van a sérülésekből. Arne Slot Szoboszlai Dominikot is emlegette a vesztes bajnoki után.

Szezonbeli tizedik vereségét szenvedte a Liverpool az angol bajnokságban, ilyen rossz sorozatra tíz éve nem volt példa. Arne Slot együttese a Brighton otthonában 2-1-re kapott ki, a holland menedzser mégsem emiatt volt dühös a találkozó után. A keretben sok a sérült, Mohamed Szalah a keretben sem volt, a bajnokin pedig Hugo Ekitikét a 8., Kerkez Milost a 76. percben kellett lecserélni sérülés miatt.

Arne Slot begurult a Brighton-Liverpool meccs után

A válogatott szünet miatt két hétig nem lesz meccse a Poolnak, Arne Slot pedig abban bízik, játékosait kímélni fogják a felkészülési találkozókon. Üzent a szövetségi kapitányoknak, köztük Marco Rossinak is.

A labdarúgóknak szükségük van szünetre. Nagyon szépen kérem a szövetségi kapitányokat, hogy az alapból is túlterhelt játékosokat - például Mac Allistert, Gravenberchet, vagy Szoboszlait - ne terheljék le még jobban. Szóval én nagyon bízom benne, hogy ezek a labdarúgók nem fognak két meccsen 180 percet játszani

- fogalmazta meg óhaját Slot a Brighton-Liverpool bajnoki után. Marco Rossit ismerve nem ez alapján fog dönteni arról, mekkora szerepet ad majd Szlovénia és Görögország ellen Szoboszlai Dominiknak.

Arne Slot mindent elveszíthet

A válogatott szünet után jönnek a Liverpool legfontosabb meccsei. A gárda április 4-én az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City ellen játszik, majd következik a Paris Saint-Germainnel vívott párharc a BL negyeddöntőjében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
