Arne Slot kiakadt, Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Szezonbeli tizedik vereségét szenvedte a Liverpool az angol bajnokságban, ilyen rossz sorozatra tíz éve nem volt példa. Arne Slot együttese a Brighton otthonában 2-1-re kapott ki, a holland menedzser mégsem emiatt volt dühös a találkozó után. A keretben sok a sérült, Mohamed Szalah a keretben sem volt, a bajnokin pedig Hugo Ekitikét a 8., Kerkez Milost a 76. percben kellett lecserélni sérülés miatt.

A válogatott szünet miatt két hétig nem lesz meccse a Poolnak, Arne Slot pedig abban bízik, játékosait kímélni fogják a felkészülési találkozókon. Üzent a szövetségi kapitányoknak, köztük Marco Rossinak is.

A labdarúgóknak szükségük van szünetre. Nagyon szépen kérem a szövetségi kapitányokat, hogy az alapból is túlterhelt játékosokat - például Mac Allistert, Gravenberchet, vagy Szoboszlait - ne terheljék le még jobban. Szóval én nagyon bízom benne, hogy ezek a labdarúgók nem fognak két meccsen 180 percet játszani

- fogalmazta meg óhaját Slot a Brighton-Liverpool bajnoki után. Marco Rossit ismerve nem ez alapján fog dönteni arról, mekkora szerepet ad majd Szlovénia és Görögország ellen Szoboszlai Dominiknak.

Arne Slot mindent elveszíthet

A válogatott szünet után jönnek a Liverpool legfontosabb meccsei. A gárda április 4-én az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City ellen játszik, majd következik a Paris Saint-Germainnel vívott párharc a BL negyeddöntőjében.